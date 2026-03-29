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9005XVPB1
Rodzaj źródła światła: HB3
12 V, 60 W
Światło jaśniejsze do 150%
Do 450 godz.
Liczba źródeł światła: 1
Dzięki żarówkom Philips X-tremeVision Pro150 możesz cieszyć się światłem jaśniejszym nawet o 150%¹. Wracaj do najbliższych, wiedząc, że będziesz widzieć wyraźnie nawet w ciemności i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zaawansowana konstrukcja żarnika zapewnia większą precyzję i luminancję, gwarantując lepsze oświetlenie drogi, podczas gdy nowa technologia szkła kwarcowego Diamond Precision daje większą jasność.
Nowa technika produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zwiększa przepustowość światła, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na wstrząs termiczny i ciśnienie. Specjalnie dostosowana mieszanka gazów szlachetnych dodatkowo chroni żarnik przed starzeniem. Oznacza to większą jasność i dłuższy okres eksploatacji nawet do 450 godzin (dotyczy H7; HB3: 450 godz.), prawdopodobnie najdłuższy w przypadku tak mocnych żarówek.
Jazda w ciemności może być męcząca dla oczu, co prowadzi do przemęczenia wzroku i większego ryzyka znużenia. Żarówki Philips X-tremeVision Pro150 emitują bielsze światło o temperaturze do 3400 K (dotyczy H7; HB3: 3500 K), zapewniając lepszy kontrast i ułatwiając identyfikację zbliżających się obiektów. Wyraźne widzenie pozwala zachować czujność przez dłuższy czas, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
1 Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.
2 Dotyczy świateł mijania, odmienne dane dla zastosowań we mgle