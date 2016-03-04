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Produkcja zakończona
9006WHVB1
Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. Dzięki jaśniejszemu, o 60% bielszemu światłu WhiteVision stanowi doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.<br>
Rodzaj źródła światła: HB4
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12,8 V, 55 W
Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.
Żarówki WhiteVision nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.
Dzięki intensywne białemu światłu i temperaturze barwowej do 3700 kelwinów żarówki Philips WhiteVision oświetlają drogę jasnym strumieniem, który natychmiast rozprasza mrok. Doskonałe oświetlenie zapewniające doskonałe wrażenia podczas jazdy.
1.0
z 5
1
Opinia
Bart85
04/03/2016
Polska
Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.
Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi
Zastosowanie zależy od typu żarówki