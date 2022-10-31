Wyszukiwane terminy

      GoZero Saturator do wody

      ADD4901WH/10

      Odśwież swoje życie!

      Zaserwuj sobie orzeźwiającą gazowaną wodę w dowolnym momencie dzięki saturatorowi do wody Philips GoZero. Wystarczą 3 proste kroki – napełnij, przekręć i naciśnij! Modny wygląd i kolory wniosą do Twojego życia pozytywną energię.

      Odśwież swoje życie!

      • Regulowany poziom nasycenia CO2
      • 3 kroki do gazowanej wody
      • Butelka PET bez bisfenolu A
      • Nie jest wymagane zasilanie elektryczne

      Dopasuj poziom nasycenia dwutlenkiem węgla

      Dopasuj poziom nasycenia dwutlenkiem węgla według własnych upodobań. Wystarczy powtórzyć proces nasycania dwutlenkiem węgla, aby uzyskać więcej bąbelków.

      Zdrowsze napoje musujące w domu

      Zdrowsza i świeższa opcja dla zastąpienia słodkich napojów gazowanych w puszkach domową wodą gazowaną.

      3 proste kroki do uzyskania świeżej wody gazowanej w domu

      3 proste kroki do uzyskania świeżej wody gazowanej w domu: napełnij, zakręć i naciśnij!

      Gazowana woda w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie

      Saturator do wody nie wymaga zasilania, dlatego możesz cieszyć się gazowaną wodą w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Wystarczy wcisnąć przycisk.

      Bezpieczeństwo gwarantowane przez wbudowany zawór bezpieczeństwa

      Podczas pracy urządzenia zawór bezpieczeństwa automatycznie uwalnia ciśnienie wewnątrz butelki. Brzęczenie wskazuje, że gazowana woda jest gotowa.

      Materiał bez bisfenolu A

      Materiał bez bisfenolu A.

      Ustaw go w dowolnym miejscu

      Niewielkie rozmiary umożliwiają umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu. Łatwo go skonfigurować niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.

      Ogranicza użycie jednorazowych odpadów plastikowych

      Jeden nabój z CO2 wystarcza na 60 litrów pysznej wody gazowanej, zastępując 120 butelek plastikowych.*

      Modny wygląd i stylowe kolory

      Modny wygląd i kolory wniosą do Twojego życia pozytywną energię.

      Specyfikacja techniczna

      • Informacje ogólne

        Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Grupa kontrolna
        Przycisk mechaniczny
        Parametry elektryczne
        Nie jest wymagane zasilanie elektryczne
        Materiały obudowy
        Plastik

      • Dane techniczne butelki

        Przyłącze butelki
        Wkręcane
        Materiał butelki
        Plastik
        Pojemność butelki
        1 l

      • Dane techniczne butli z CO2

        Spis treści
        CO2 klasy spożywczej

      • Elementy uwzględnione

        Saturator do wody
        1
        Butelki do wody gazowanej
        1
        Butla z CO2
        1

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Znajdź części zamienne i akcesoria

      Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

      • W porównaniu do napojów gazowanych o pojemności 500 ml w plastikowych butelkach.

