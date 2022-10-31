Wyszukiwane terminy
Zaserwuj sobie orzeźwiającą gazowaną wodę w dowolnym momencie dzięki saturatorowi do wody Philips GoZero. Wystarczą 3 proste kroki – napełnij, przekręć i naciśnij! Modny wygląd i kolory wniosą do Twojego życia pozytywną energię.Zobacz wszystkie korzyści
Saturator do wody
Dopasuj poziom nasycenia dwutlenkiem węgla według własnych upodobań. Wystarczy powtórzyć proces nasycania dwutlenkiem węgla, aby uzyskać więcej bąbelków.
Zdrowsza i świeższa opcja dla zastąpienia słodkich napojów gazowanych w puszkach domową wodą gazowaną.
3 proste kroki do uzyskania świeżej wody gazowanej w domu: napełnij, zakręć i naciśnij!
Saturator do wody nie wymaga zasilania, dlatego możesz cieszyć się gazowaną wodą w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Wystarczy wcisnąć przycisk.
Podczas pracy urządzenia zawór bezpieczeństwa automatycznie uwalnia ciśnienie wewnątrz butelki. Brzęczenie wskazuje, że gazowana woda jest gotowa.
Materiał bez bisfenolu A.
Niewielkie rozmiary umożliwiają umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu. Łatwo go skonfigurować niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz.
Jeden nabój z CO2 wystarcza na 60 litrów pysznej wody gazowanej, zastępując 120 butelek plastikowych.*
Modny wygląd i kolory wniosą do Twojego życia pozytywną energię.
