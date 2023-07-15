Wyszukiwane terminy
ADD5906S/10
Czysta i smaczna woda
Wydajność i wygoda w jednym oraz lepsza ochrona przed odkładaniem się kamienia. Teraz możesz rozsmakowywać się czystą wodą — w temperaturze otoczenia lub wrzącą — w ciągu zaledwie paru sekund. Wystarczy dotknąć przycisku, aby wybrać jedno z wielu dostępnych ustawień temperatury i objętości.Zobacz wszystkie korzyści
Delektuj się smakiem świeżej, czystej wody w formie gorących i zimnych napojów. Filtr Philips Micro X-Clean Softening+ ogranicza ilość chloru, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nowego rodzaju, takich jak mikroplastik i PFOA*, jednocześnie zapewniając wyższą o 50% ochronę przed odkładaniem się kamienia.
Świeża, gorąca woda w temperaturze, jaką lubisz, jest gotowa już w ciągu kilku sekund, pozwalając wydobyć maksymalny smak i aromat Twoich napojów.
Czysta, smaczna woda w temperaturze od pokojowej do wrzącej. Herbata, kawa, mleko dla niemowląt. Teraz możesz przygotować całe mnóstwo napojów.
Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.
Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.
Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Podczas nalewania gorącej wody automatycznie załącza się blokada zabezpieczająca.
Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą wykonano z materiałów wolnych od bisfenolu A.
