      Dystrybutor wody

      ADD5906S/10

      Czysta i smaczna woda

      Wydajność i wygoda w jednym oraz lepsza ochrona przed odkładaniem się kamienia. Teraz możesz rozsmakowywać się czystą wodą — w temperaturze otoczenia lub wrzącą — w ciągu zaledwie paru sekund. Wystarczy dotknąć przycisku, aby wybrać jedno z wielu dostępnych ustawień temperatury i objętości.

      Czysta i smaczna woda

      Od temperatury pokojowej po wrzątek

      • Do ustawienia na blacie kuchennym
      • Filtr Micro X-Clean Softening+
      • W temperaturze pokojowej lub gorąca

      Poczuj prawdziwy smak wody

      Delektuj się smakiem świeżej, czystej wody w formie gorących i zimnych napojów. Filtr Philips Micro X-Clean Softening+ ogranicza ilość chloru, metali ciężkich oraz zanieczyszczeń nowego rodzaju, takich jak mikroplastik i PFOA*, jednocześnie zapewniając wyższą o 50% ochronę przed odkładaniem się kamienia.

      Świeża, gorąca woda gotowa na żądanie w ciągu kilku sekund

      Świeża, gorąca woda w temperaturze, jaką lubisz, jest gotowa już w ciągu kilku sekund, pozwalając wydobyć maksymalny smak i aromat Twoich napojów.

      3 ustawienia temperatury w zależności od potrzeb

      Czysta, smaczna woda w temperaturze od pokojowej do wrzącej. Herbata, kawa, mleko dla niemowląt. Teraz możesz przygotować całe mnóstwo napojów.

      Zwykle używane objętości wody za naciśnięciem przycisku

      Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.

      Plug and play; instalacja nie jest wymagana

      Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

      Blokada zabezpieczająca zapobiegająca poparzeniom

      Podczas nalewania gorącej wody automatycznie załącza się blokada zabezpieczająca.

      Nie zawiera bisfenolu A

      Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą wykonano z materiałów wolnych od bisfenolu A.

      Specyfikacja techniczna

      • Wydajność filtracji

        Usuwanie chloru
        Tak
        Eliminacja pestycydów
        Tak
        Zmniejszenie twardości wody
        Tak
        Redukcja PFOA
        Tak
        Redukcja metali ciężkich
        Tak
        Usuwanie mikrodrobin plastiku
        Tak
        Filtr Micro X-Clean Softening+
        100 l / 1 miesiąc

      • Informacje ogólne

        Odpowiednia woda
        Woda wodociągowa komunalna
        Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)
        294*150*295  mm
        Temperatura wody wlotowej
        5–38  °C
        Sterylizacja UV
        Nie
        Wyświetlacz
        LED
        System podgrzewania
        Natychmiastowe podgrzewanie
      • * Przetestowane przez niezależną agencję w warunkach laboratoryjnych. Zanieczyszczenia lub inne substancje, których ilość jest ograniczana przez ten filtr wody, nie muszą być obecne w wodzie wszystkich użytkowników.

