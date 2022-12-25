Wyszukiwane terminy

    Czysta i smaczna woda

      Dozownik wody do natychmiastowego podgrzewania

      ADD5910M/10

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Czysta i smaczna woda

      Wysoka wydajność i wyjątkowa wygoda. Teraz możesz rozkoszować się czystą wodą, od takiej w temperaturze pokojowej po rozgrzewająco gorącą w kilka sekund. Wiele ustawień objętości za jednym naciśnięciem przycisku: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml i inne.

      Dozownik wody do natychmiastowego podgrzewania
      Dozownik wody do natychmiastowego podgrzewania

      Czysta i smaczna woda

      Temperatura pokojowa i rozgrzewająco gorąca

      • Natychmiastowe podgrzewanie
      • Filtracja Micro X-Clean
      • 6 zaprogramowanych temperatur

      Świeża gorąca woda na żądanie w ciągu kilku sekund

      Innowacyjna technologia natychmiastowego podgrzewania pozwala na dostarczenie gorącej wody w ciągu kilku sekund, w temperaturze, którą lubisz, i wydobycie maksymalnego aromatu w napojach.

      6 ustawień temperatury do różnych zastosowań

      Zapewniamy czystą wodę od takiej w temperaturze pokojowej po rozgrzewająco gorącą. Blanszowanie, parzenie, sterylizacja i gotowanie. Herbata, kawa, spaghetti, butelka dla niemowląt. Możliwości są nieograniczone.

      5 ustawień pojemności wybrane za dotknięciem ekranu

      150ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml i lanie ciągłe. Zawsze możesz wybrać odpowiednią ilość wody, aby napełnić ulubione filiżanki, a nawet dzbanki i garnki.

      Poczuj prawdziwy smak wody

      Delektuj się pyszną, czystą wodą i wspaniałymi ciepłymi napojami. Filtr Philips Micro X-Clean zmniejsza ilość chloru, kamienia, metali ciężkich i zanieczyszczeń, takich jak mikroplastik i PFOA*.

      Niewielkie rozmiary, duży zbiornik wody o pojemności 2,2 l

      Kompaktowa konstrukcja pasuje do każdego miejsca w domu i biurze. Mniej konieczności ponownego napełniania i łatwe utrzymanie nawodnienia dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 2,2 litra. Odłączana konstrukcja zbiornika na wodę zapewnia łatwe napełnianie i czyszczenie.

      Plug and play; instalacja nie jest wymagana

      Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.

      Oszczędność ponad 2400 jednorazowych plastikowych butelek rocznie**

      Woda butelkowana przyczynia się do zanieczyszczania środowiska i jest bardzo kosztowna. Teraz już nigdy nie będziesz potrzebować butelek. Stacja wody jest zawsze na miejscu i zapewnia czystą wodę na żądanie.

      Koniec z ponownym zagotowaniem i utrzymywaniem ciepła, mniejsze zużycie energii

      Odpowiednia ilość wody jest podgrzewana w odpowiednim momencie. Koniec z ponownym zagotowaniem i utrzymywaniem ciepła. Oszczędzasz 70% energii grzewczej w porównaniu do czajnika elektrycznego***

      Specyfikacja techniczna

      • Dane techniczne filtra

        Stopień filtracji
        100 l
        Wymienny wkład filtra
        Rodzina filtrów Micro X-Clean

      • Wejściowe warunki wody

        Wejściowa temperatura wody
        5–38  °C
        Wejściowa jakość wody
        Woda wodociągowa komunalna

      • Informacje ogólne

        Wymiary produktu
        150 × 262 × 300  mm
        Pojemność zbiornika wody
        2,2 l

      • * Zanieczyszczenia lub inne substancje zatrzymywane przez filtr niekoniecznie znajdują się w wodzie wszystkich użytkowników.
      • ** W porównaniu do 500 ml wody butelkowej. Każdy filtr wystarcza na 1 miesiąc/100 litrów.
      • *** Przyjmując zużycie 2 l gorącej wody dziennie. Tylko ogrzewanie. Nie uwzględnia się zużycia energii na chłodzenie.

