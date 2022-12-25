Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
ADD5910M/10
Czysta i smaczna woda
Wysoka wydajność i wyjątkowa wygoda. Teraz możesz rozkoszować się czystą wodą, od takiej w temperaturze pokojowej po rozgrzewająco gorącą w kilka sekund. Wiele ustawień objętości za jednym naciśnięciem przycisku: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml i inne.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Dozownik wody do natychmiastowego podgrzewania
łącznie
recurring payment
Innowacyjna technologia natychmiastowego podgrzewania pozwala na dostarczenie gorącej wody w ciągu kilku sekund, w temperaturze, którą lubisz, i wydobycie maksymalnego aromatu w napojach.
Zapewniamy czystą wodę od takiej w temperaturze pokojowej po rozgrzewająco gorącą. Blanszowanie, parzenie, sterylizacja i gotowanie. Herbata, kawa, spaghetti, butelka dla niemowląt. Możliwości są nieograniczone.
150ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml i lanie ciągłe. Zawsze możesz wybrać odpowiednią ilość wody, aby napełnić ulubione filiżanki, a nawet dzbanki i garnki.
Delektuj się pyszną, czystą wodą i wspaniałymi ciepłymi napojami. Filtr Philips Micro X-Clean zmniejsza ilość chloru, kamienia, metali ciężkich i zanieczyszczeń, takich jak mikroplastik i PFOA*.
Kompaktowa konstrukcja pasuje do każdego miejsca w domu i biurze. Mniej konieczności ponownego napełniania i łatwe utrzymanie nawodnienia dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 2,2 litra. Odłączana konstrukcja zbiornika na wodę zapewnia łatwe napełnianie i czyszczenie.
Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.
Woda butelkowana przyczynia się do zanieczyszczania środowiska i jest bardzo kosztowna. Teraz już nigdy nie będziesz potrzebować butelek. Stacja wody jest zawsze na miejscu i zapewnia czystą wodę na żądanie.
Odpowiednia ilość wody jest podgrzewana w odpowiednim momencie. Koniec z ponownym zagotowaniem i utrzymywaniem ciepła. Oszczędzasz 70% energii grzewczej w porównaniu do czajnika elektrycznego***
Dane techniczne filtra
Wejściowe warunki wody
Informacje ogólne
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.