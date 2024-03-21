Wyszukiwane terminy
ADD5962BK/10
Gorąca, zimna, niegazowana, gazowana
Wszystkie wygodne funkcje związane z wodą są teraz dostępne z blatu. Nie jest wymagana instalacja hydrauliczna!Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny.
Dystrybutor wody
łącznie
recurring payment
Gazowana woda dla Ciebie! Ciesz się przefiltrowaną i schłodzoną gazowaną wodą! Innowacyjna dźwignia gazowania zapewnia kontrolę podczas gazowania świeżo nalanej wody. Zgodny z najczęściej stosowanymi (śrubowymi) australijskimi butlami CO2 60 l.
Bardzo ciche wentylatory chłodzące Duo Peltier chłodzą ponad litr wody w temperaturze otoczenia (25°C) do temperatury 6°C w mniej niż godzinę.
Przefiltrowana gorąca woda w ciągu kilku sekund. Dostępne różne temperatury: temperatura otoczenia, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°C.
Filtry Philips Micro X-Clean Softening+ poprawiają smak i jakość wody, redukując chlor, metale ciężkie i nowe zanieczyszczenia, takie jak mikroplastiki i PFOA*. Filtr Softening+ zapewnia również o 50% lepszą ochronę przed osadzaniem się kamienia. Ciesz się rześką i czystą wodą!
Technologia UV-C LED aktywuje się co godzinę w zbiorniku zimnej wody, hamując rozwój bakterii w świeżo przefiltrowanej wodzie nawet o 99,9%**.
Zapewniamy czystą wodę od orzeźwiająco chłodnej po rozgrzewająco gorącą. Blanszowanie, parzenie, sterylizacja i gotowanie. Herbata, kawa, spaghetti, butelka dla niemowląt, zimny napój. Możliwości są nieograniczone.
Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.
Łatwy dostęp do wody za pomocą prostych dotknięć.
Nowoczesny design i niewielkie wymiary z powodzeniem wkomponują się w wystrój wnętrza wszystkich osób ceniących sobie styl i prostotę.
Blokada bezpieczeństwa jest automatycznie aktywowana podczas dozowania gorącej wody
Wystarczy włączyć tryb samoczyszczenia, aby przepłukać przewody gorącą wodą i tym samym mieć pewność, że korzysta się z czystego systemu.
Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą wykonano z materiałów wolnych od bisfenolu A.
