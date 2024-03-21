Wyszukiwane terminy

    Gorąca, zimna, niegazowana, gazowana

      Water station Dystrybutor wody

      ADD5962BK/10

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Gorąca, zimna, niegazowana, gazowana

      Wszystkie wygodne funkcje związane z wodą są teraz dostępne z blatu. Nie jest wymagana instalacja hydrauliczna!

      Gorąca, zimna, niegazowana, gazowana

      Z filtrem Micro X-Clean Softening+

      • Do ustawienia na blacie kuchennym
      • Letnia/gorąca/schłodzona/gazowana
      Gazowana woda, kiedy tylko chcesz

      Gazowana woda, kiedy tylko chcesz

      Gazowana woda dla Ciebie! Ciesz się przefiltrowaną i schłodzoną gazowaną wodą! Innowacyjna dźwignia gazowania zapewnia kontrolę podczas gazowania świeżo nalanej wody. Zgodny z najczęściej stosowanymi (śrubowymi) australijskimi butlami CO2 60 l.

      Schłodzona (6°C) woda na żądanie

      Schłodzona (6°C) woda na żądanie

      Bardzo ciche wentylatory chłodzące Duo Peltier chłodzą ponad litr wody w temperaturze otoczenia (25°C) do temperatury 6°C w mniej niż godzinę.

      Gorąca woda w kilka sekund

      Gorąca woda w kilka sekund

      Przefiltrowana gorąca woda w ciągu kilku sekund. Dostępne różne temperatury: temperatura otoczenia, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°C.

      Delikatniejsza woda o lepszym smaku

      Delikatniejsza woda o lepszym smaku

      Filtry Philips Micro X-Clean Softening+ poprawiają smak i jakość wody, redukując chlor, metale ciężkie i nowe zanieczyszczenia, takie jak mikroplastiki i PFOA*. Filtr Softening+ zapewnia również o 50% lepszą ochronę przed osadzaniem się kamienia. Ciesz się rześką i czystą wodą!

      UV-C LED utrzymuje świeżość zimnej wody

      UV-C LED utrzymuje świeżość zimnej wody

      Technologia UV-C LED aktywuje się co godzinę w zbiorniku zimnej wody, hamując rozwój bakterii w świeżo przefiltrowanej wodzie nawet o 99,9%**.

      7 ustawień temperatury w zależności od potrzeb

      Zapewniamy czystą wodę od orzeźwiająco chłodnej po rozgrzewająco gorącą. Blanszowanie, parzenie, sterylizacja i gotowanie. Herbata, kawa, spaghetti, butelka dla niemowląt, zimny napój. Możliwości są nieograniczone.

      Zwykle używane objętości wody za naciśnięciem przycisku

      Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.

      Łatwy dostęp do wody za pomocą prostych dotknięć

      Łatwy dostęp do wody za pomocą prostych dotknięć.

      Nowoczesny design, który bez problemu wkomponuje się w wystrój Twojego domu

      Nowoczesny design i niewielkie wymiary z powodzeniem wkomponują się w wystrój wnętrza wszystkich osób ceniących sobie styl i prostotę.

      Blokada zabezpieczająca zapobiegająca poparzeniom

      Blokada bezpieczeństwa jest automatycznie aktywowana podczas dozowania gorącej wody

      Tryb czyszczenia – Powrót z wakacji

      Wystarczy włączyć tryb samoczyszczenia, aby przepłukać przewody gorącą wodą i tym samym mieć pewność, że korzysta się z czystego systemu.

      Nie zawiera bisfenolu A

      Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą wykonano z materiałów wolnych od bisfenolu A.

      • * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
      • ** Testowane przez niezależną agencję badawczą w warunkach laboratoryjnych.

