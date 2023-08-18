Wyszukiwane terminy

    • Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej

      Philips Dozownik wody

      ADD6912BK/10

      Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej

      Ten dystrybutor wody jest idealny dla młodych ludzi, którzy pragną łatwego, ale wykwintnego życia oraz dla mniejszych gospodarstw domowych. Oprócz swojego retro i delikatnego designu, zapewnia również wodę o wyraźnym smaku, gwarantowaną przez SGS!

      Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej

      • Do ustawienia na blacie kuchennym
      • Filtracja oparta na procesie odwróconej osmozy
      • W temperaturze otoczenia, gorąca i zimna
      • Zbiornik wody z kranu 5,3 l
      Woda o wyrafinowanym smaku

      Woda o wyrafinowanym smaku

      Filtr końcowy z węglem aktywnym (ADD547) wykonany jest z naturalnej łupiny orzecha kokosowego, której liczba jodowa wynosi 1200, a wielkość porów nie przekracza 1 mikrona. Tak wysoka jakość filtra gwarantuje znakomity smak i czystość wody. Filtr został zbadany i uznany przez sommelierów wody SGS!

      Oczyszczona schłodzona woda

      Oczyszczona schłodzona woda

      Woda oczyszczona jest schładzana w specjalnej komorze zimnej wody dzięki termoelektrycznej technologii chłodzenia „Peltiera”. Woda jest schładzana poprzez pochłanianie ciepła z wody po zimnej stronie urządzenia Peltiera i rozpraszanie tego ciepła po drugiej stronie. Urządzenie może schłodzić 1,0 l oczyszczonej wody w mniej niż godzinę (z 25°C do 8°C). Wystarczy dotknąć ekranu, aby łatwo nalać sobie orzeźwiającą, oczyszczoną i schłodzoną wodę.

      Oczyszczona gorąca woda

      Oczyszczona gorąca woda

      Świeża gorąca woda jest podawana w ciągu kilku sekund, w wybranej przez Ciebie temperaturze (temperatura otoczenia, 45°, 55°, 85°, 95°C), wydobywając maksymalny aromat z Twoich napojów.

      Dzbanek wody oczyszczonej (2)

      Dzbanek wody oczyszczonej (2)

      Przenośny dzbanek na oczyszczoną wodę został zaprojektowany tak, aby umożliwiał bezproblemowe przenoszenie wody. Od tej pory z łatwością przygotujesz napoje i posiłki. Jeden dzbanek z przefiltrowaną wodą możesz schłodzić w lodówce, aby później wykorzystać jego zawartość do przygotowania zimnych napojów, a drugi dzbanek możesz umieścić w dystrybutorze wody, aby móc go szybko napełnić.

      Technologia Aquaporin Inside zapewnia lepsze filtrowanie wody niż kiedykolwiek wcześniej

      Wykorzystując moc natury, biomimetyczna membrana oparta na procesie odwróconej osmozy, zawiera białka akwaporyny, które replikują naturalny proces filtracji wody. Woda filtrowana jest szybciej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. System filtracji może skutecznie zredukować ilość 110 rodzajów szkodliwych substancji do 0,0001 mikrona*, zapewniając Tobie i Twojej rodzinie czystą i świeżą wodę.

      5 ustawień temperatury w zależności od potrzeb

      Czysta, smaczna woda w temperaturze od pokojowej do wrzącej. Herbata, kawa, mleko dla niemowląt. Teraz możesz przygotować całe mnóstwo napojów.

      Zwykle używane objętości wody za naciśnięciem przycisku

      Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.

      Plug and play; instalacja nie jest wymagana

      Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.

      Zdolność filtracji 2000 l

      Filtr odwróconej osmozy jest w stanie przefiltrować 2000 litrów wody, pomagając oszczędzić rocznie tysiące plastikowych butelek. To rozwiązanie dobre nie tylko dla Ciebie, ale i dla środowiska naturalnego.

      Tryb samoczyszczenia umożliwia regularne czyszczenie przewodów wodnych

      Po powrocie z wakacji wystarczy włączyć tryb samoczyszczenia, aby przepłukać przewody gorącą wodą i tym samym mieć pewność, że korzysta się z czystego systemu.

      Specyfikacja techniczna

      • Wydajność filtracji

        Usuwanie chloru
        Tak
        Zmniejszenie twardości wody
        Tak
        Redukcja bakterii
        Tak
        Redukcja pestycydów
        Tak
        Redukcja LZO
        Tak
        Redukcja wirusów
        Tak
        Redukcja metali ciężkich
        Tak
        Redukcja całkowicie rozpuszczonych substancji stałych (TDS)
        Tak
        Współczynnik drenażu
        75% (3:1)
        Stopień filtracji
        5-stopniowy

      • Obowiązujące warunki

        Napięcie znamionowe
        220 V

      • Dane techniczne filtra

        Dokładność filtra
        do 0,0001 mikrona
        Stopień filtracji
        2000 l
        Filtr AQP RO 4 w 1
        ADD541/90
        Wielofunkcyjny filtr odwróconej osmozy AQP
        Do 12 miesięcy
        Aktywny filtr węglowy ze skorupy kokosa
        ADD547/10

      • Informacje ogólne

        Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)
        426*211*398  mm
        Odpowiednia woda
        Czysta woda dzięki filtrowi odwróconej osmozy
        Temperatura wody wlotowej
        5–38  °C
        Wyświetlacz
        LED
        Dzbanek wody oczyszczonej
        Tak
        Pojemność dzbanka na oczyszczoną wodę
        1,2 l
        Zbiornik wody z kranu
        Pojemność 5,3 l
        Kraj pochodzenia
        Wyprodukowano w Chinach

      • Główne parametry

        Moc znamionowa
        2200  W
        Ciśnienie wody wlotowej
        0–0,06 MPa

      • Kraj pochodzenia

        Dozownik filtrujący
        Chiny

      • * Przetestowane przez niezależną agencję w warunkach laboratoryjnych. Zanieczyszczenia lub inne substancje, których ilość jest ograniczana przez ten filtr wody, nie muszą być obecne w wodzie wszystkich użytkowników.

