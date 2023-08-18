Wyszukiwane terminy
ADD6912BK/10
Gwarancja świeżej wody w temperaturze otoczenia, gorącej i zimnej
Ten dystrybutor wody jest idealny dla młodych ludzi, którzy pragną łatwego, ale wykwintnego życia oraz dla mniejszych gospodarstw domowych. Oprócz swojego retro i delikatnego designu, zapewnia również wodę o wyraźnym smaku, gwarantowaną przez SGS!Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Dozownik wody
łącznie
recurring payment
Filtr końcowy z węglem aktywnym (ADD547) wykonany jest z naturalnej łupiny orzecha kokosowego, której liczba jodowa wynosi 1200, a wielkość porów nie przekracza 1 mikrona. Tak wysoka jakość filtra gwarantuje znakomity smak i czystość wody. Filtr został zbadany i uznany przez sommelierów wody SGS!
Woda oczyszczona jest schładzana w specjalnej komorze zimnej wody dzięki termoelektrycznej technologii chłodzenia „Peltiera”. Woda jest schładzana poprzez pochłanianie ciepła z wody po zimnej stronie urządzenia Peltiera i rozpraszanie tego ciepła po drugiej stronie. Urządzenie może schłodzić 1,0 l oczyszczonej wody w mniej niż godzinę (z 25°C do 8°C). Wystarczy dotknąć ekranu, aby łatwo nalać sobie orzeźwiającą, oczyszczoną i schłodzoną wodę.
Świeża gorąca woda jest podawana w ciągu kilku sekund, w wybranej przez Ciebie temperaturze (temperatura otoczenia, 45°, 55°, 85°, 95°C), wydobywając maksymalny aromat z Twoich napojów.
Przenośny dzbanek na oczyszczoną wodę został zaprojektowany tak, aby umożliwiał bezproblemowe przenoszenie wody. Od tej pory z łatwością przygotujesz napoje i posiłki. Jeden dzbanek z przefiltrowaną wodą możesz schłodzić w lodówce, aby później wykorzystać jego zawartość do przygotowania zimnych napojów, a drugi dzbanek możesz umieścić w dystrybutorze wody, aby móc go szybko napełnić.
Wykorzystując moc natury, biomimetyczna membrana oparta na procesie odwróconej osmozy, zawiera białka akwaporyny, które replikują naturalny proces filtracji wody. Woda filtrowana jest szybciej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. System filtracji może skutecznie zredukować ilość 110 rodzajów szkodliwych substancji do 0,0001 mikrona*, zapewniając Tobie i Twojej rodzinie czystą i świeżą wodę.
Czysta, smaczna woda w temperaturze od pokojowej do wrzącej. Herbata, kawa, mleko dla niemowląt. Teraz możesz przygotować całe mnóstwo napojów.
Znalezienie właściwej objętości wody do napełnienia filiżanek, kubków, butelek lub dzbanków nie stanowi żadnego problemu.
Dozownik zacznie działać natychmiast po podłączeniu zasilania i włączeniu go. Nie ma potrzeby podłączania go do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności jego wymiany na czas, aby zapewnić najlepszą wydajność filtracji.
Filtr odwróconej osmozy jest w stanie przefiltrować 2000 litrów wody, pomagając oszczędzić rocznie tysiące plastikowych butelek. To rozwiązanie dobre nie tylko dla Ciebie, ale i dla środowiska naturalnego.
Po powrocie z wakacji wystarczy włączyć tryb samoczyszczenia, aby przepłukać przewody gorącą wodą i tym samym mieć pewność, że korzysta się z czystego systemu.
Wydajność filtracji
Obowiązujące warunki
Dane techniczne filtra
Informacje ogólne
Główne parametry
Kraj pochodzenia
