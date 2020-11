Natychmiastowe przełączanie muzyki między 3 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Sparuj maksymalnie 3 urządzenia inteligentne, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy go wybrać i włączyć odtwarzanie. Utwór odtwarzany z poprzedniego urządzenia zostanie zatrzymany i włączy się nowy utwór. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.