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Produkcja zakończona

Adapter Bluetooth®

AEA2700/12

4.4

| (12) Opinie

Podłącz nawet 3 smartfony jednocześnie

Adapter Bluetooth® firmy Philips z funkcją MULTIPAIR zmieni zestaw Hi-Fi lub głośniki komputerowe w bezprzewodowy zestaw muzyczny. Wystarczy podłączyć adapter, aby bezprzewodowo przesyłać muzykę z maksymalnie trzech smartfonów, tabletów lub urządzeń z obsługą Bluetooth.

Poznaj wszystkie korzyści

Podłącz nawet 3 smartfony jednocześnie

  • Odbiornik muzyczny Bluetooth®

  • z funkcją MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC i NFC

  • Wyjście cyfrowe

Natychmiastowe przełączanie muzyki między 3 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Natychmiastowe przełączanie muzyki między 3 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR

Sparuj maksymalnie 3 urządzenia inteligentne, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy go wybrać i włączyć odtwarzanie. Utwór odtwarzany z poprzedniego urządzenia zostanie zatrzymany i włączy się nowy utwór. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.

Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych ze smartfona lub tabletu do zestawu Hi-Fi

Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych ze smartfona lub tabletu do zestawu Hi-Fi

Każdy miłośnik muzyki ma swój ulubiony serwis muzyczny lub internetowe aplikacje radiowe w swoim urządzeniu przenośnym. Można je teraz odtwarzać bezpośrednio w zestawie Hi-Fi.

Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)

Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)

Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC, obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem adapter Hi-Fi marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami oraz innymi urządzeniami z systemami Android™ i Apple iOS, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

12

Opinie

4
1

27/02/2018

Polska

Polska

Miłe zaskoczenie

Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®

20/05/2015

Polska

Polska

Świetny produkt.

Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®

11/06/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Zalety

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Data użycia 2019-05-11

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Data użycia 2019-05-11

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie