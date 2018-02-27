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Produkcja zakończona
AEA2700/12
Podłącz nawet 3 smartfony jednocześnie
Adapter Bluetooth® firmy Philips z funkcją MULTIPAIR zmieni zestaw Hi-Fi lub głośniki komputerowe w bezprzewodowy zestaw muzyczny. Wystarczy podłączyć adapter, aby bezprzewodowo przesyłać muzykę z maksymalnie trzech smartfonów, tabletów lub urządzeń z obsługą Bluetooth.
Odbiornik muzyczny Bluetooth®
z funkcją MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Wyjście cyfrowe
Sparuj maksymalnie 3 urządzenia inteligentne, aby móc strumieniowo przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia bez konieczności przerywania połączenia i ponownego jego nawiązywania. Aby odtworzyć utwór w innym urządzeniu, wystarczy go wybrać i włączyć odtwarzanie. Utwór odtwarzany z poprzedniego urządzenia zostanie zatrzymany i włączy się nowy utwór. To doskonałe rozwiązanie do udostępniania muzyki znajomym, korzystania podczas imprez lub po prostu odtwarzania różnych utworów zapisanych w różnych urządzeniach. Znajomi i rodzina mogą sparować swoje urządzenia w tym samym czasie, aby błyskawicznie wymieniać się muzyką.
Każdy miłośnik muzyki ma swój ulubiony serwis muzyczny lub internetowe aplikacje radiowe w swoim urządzeniu przenośnym. Można je teraz odtwarzać bezpośrednio w zestawie Hi-Fi.
Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC, obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem adapter Hi-Fi marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami oraz innymi urządzeniami z systemami Android™ i Apple iOS, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.
4.4
z 5
12
Opinie
Macieek
27/02/2018
Polska
Miłe zaskoczenie
Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®
Rafał007
20/05/2015
Polska
Świetny produkt.
Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adapter Bluetooth®
Gabriel S
11/06/2020
România
Zweryfikowany kupujący
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Zalety
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Data użycia 2019-05-11
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Data użycia 2019-05-11