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Nowość
AIS6030/80
Zintegrowana deska z zakresem regulacji
Technologia OptimalTemp
Przyciski nożne
2 ustawienia pary, do 45 g/min pary
Usuwa do 99,9% bakterii*
Deskę do prasowania można ustawić w dowolnej pozycji pod wieloma kątami, co zapewnia wygodne użytkowanie. Pozycja pozioma sprawdzi się do prasowania sztywnych tkanin, a pionowa do parowania delikatnych ubrań.
Wydajny silnik generuje do 45 g/min pary, aby wygładzić trudne zagięcia, a spiczasty czubek żelazka pomaga osiągnąć precyzyjne rezultaty. Wygładź nawet najbardziej uparte zagięcia dzięki uderzeniu pary 150 g/min.
Technologia OptimalTEMP zapobiega przypaleniom prasowanych tkanin, dzięki czemu można bez problemów prasować wszystko, od dżinsów po jedwab.
Opinie
Przetestowano przez niezależny instytut na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego, drożdżaka C. Albicans oraz domowego kurzu na bawełnie w czasie 10 sekund prasowania parą.
W porównaniu z żelazkami parowymi firmy Philips.
w porównaniu z żelazkami parowymi, według konsumentów, test lokowania produktu, październik 2022
Wydajność pary urządzenia All-in-one w trybie MAX w porównaniu z żelazkami parowymi Philips w trybie MAX