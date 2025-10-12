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  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
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  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
  • Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.

Nowość

System do prasowania Philips All-in-OneAll-in-One serii 6000

AIS6030/80

Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.
System Philips All-in-One serii 6000 to inteligentne rozwiązanie, dzięki któremu zawsze będziesz wyglądać najlepiej. Elegancki zestaw żelazka, parownicy i deski 3 w 1 pomaga szybko usunąć zagniecenia z ubrań w dowolnej pozycji pionowej, poziomej lub pochylonej.
Poznaj wszystkie korzyści

Większa wszechstronność, wydajność i wygoda**

Jeden system. Wydajny i bezproblemowy.

  • Zintegrowana deska z zakresem regulacji

  • Technologia OptimalTemp

  • Przyciski nożne

  • 2 ustawienia pary, do 45 g/min pary

  • Usuwa do 99,9% bakterii*

Zintegrowana deska do prasowania z dużym zakresem regulacji

Zintegrowana deska do prasowania z dużym zakresem regulacji

Deskę do prasowania można ustawić w dowolnej pozycji pod wieloma kątami, co zapewnia wygodne użytkowanie. Pozycja pozioma sprawdzi się do prasowania sztywnych tkanin, a pionowa do parowania delikatnych ubrań.

Wydajny silnik pozwala łatwo wygładzić nawet najtrudniejsze zagniecenia

Wydajny silnik pozwala łatwo wygładzić nawet najtrudniejsze zagniecenia

Wydajny silnik generuje do 45 g/min pary, aby wygładzić trudne zagięcia, a spiczasty czubek żelazka pomaga osiągnąć precyzyjne rezultaty. Wygładź nawet najbardziej uparte zagięcia dzięki uderzeniu pary 150 g/min.

OptimalTEMP, gwarancja bezpieczeństwa wszystkich prasowanych tkanin

OptimalTEMP, gwarancja bezpieczeństwa wszystkich prasowanych tkanin

Technologia OptimalTEMP zapobiega przypaleniom prasowanych tkanin, dzięki czemu można bez problemów prasować wszystko, od dżinsów po jedwab.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Przypisy

  1. Przetestowano przez niezależny instytut na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego, drożdżaka C. Albicans oraz domowego kurzu na bawełnie w czasie 10 sekund prasowania parą.

  2. W porównaniu z żelazkami parowymi firmy Philips.

  3. w porównaniu z żelazkami parowymi, według konsumentów, test lokowania produktu, październik 2022

  4. Wydajność pary urządzenia All-in-one w trybie MAX w porównaniu z żelazkami parowymi Philips w trybie MAX