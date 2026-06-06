System Philips All-in-One serii 6000 to inteligentne rozwiązanie, dzięki któremu zawsze będziesz wyglądać najlepiej. Elegancki zestaw żelazka, parownicy i deski 3 w 1 pomaga szybko usunąć zagniecenia z ubrań w dowolnej pozycji pionowej, poziomej lub pochylonej.