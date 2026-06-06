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System do prasowania Philips All-in-One All-in-One serii 6000

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System do prasowania Philips All-in-OneAll-in-One serii 6000

AIS6030/80

System do prasowania Philips All-in-One All-in-One serii 6000

Nowość

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Instrukcje oraz dokumentacja

System Philips All-in-One serii 6000 to inteligentne rozwiązanie, dzięki któremu zawsze będziesz wyglądać najlepiej. Elegancki zestaw żelazka, parownicy i deski 3 w 1 pomaga szybko usunąć zagniecenia z ubrań w dowolnej pozycji pionowej, poziomej lub pochylonej.

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  • 6 June 2026

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