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System do prasowania Philips All-in-One All-in-One serii 6000
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System Philips All-in-One serii 6000 to inteligentne rozwiązanie, dzięki któremu zawsze będziesz wyglądać najlepiej. Elegancki zestaw żelazka, parownicy i deski 3 w 1 pomaga szybko usunąć zagniecenia z ubrań w dowolnej pozycji pionowej, poziomej lub pochylonej.
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