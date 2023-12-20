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  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu
  • Rewolucja w prasowaniu

System do prasowaniaAll-in-One serii 8500

AIS8540/80

4.5
| (66) Opinie | 92% poleca ten produkt
Rewolucja w prasowaniu
System do prasowania Philips All-in-One serii 8500 to przełomowe rozwiązanie, które wprowadzi pozytywną rewolucję w wyglądzie Twoich ubrań. Proste i intuicyjne w obsłudze, pozwoli Ci sprawnie wyprasować ulubione ubrania, zapewniając doskonałe efekty i oszczędzając Twój czas.
Poznaj wszystkie korzyści

Większa wszechstronność, wydajność i wygoda**

Rewolucja w prasowaniu

  • Deska z szerokim zakresem regulacji

  • Technologia Dual Heating

  • Technologia OptimalTemp

  • Ergonomiczna głowica Iron+

Prasuj wygodnie pod każdym kątem!

Prasuj wygodnie pod każdym kątem!

Zintegrowaną deskę możesz ustawić tak, jak Ci wygodnie! Ustaw deskę w poziomie w celu wyprasowania sztywnych tkanin, w pionie, aby wygładzić delikatniejsze ubrania, lub w dowolnej innej komfortowej pozycji.

Wydajniejszy niż żelazko**

Wydajniejszy niż żelazko**

Technologia Dual Heating zapewnia mocny strumień pary pozwalający usunąć zagniecenia skuteczniej niż żelazko**. Twoje ubrania mogą wyglądać świetnie bez większego wysiłku.

Ergonomiczna głowica Iron+

Ergonomiczna głowica Iron+

Dwukrotnie lżejsza od zwykłego żelazka***, ergonomiczna głowica Iron+ umożliwia wygodne, dokładne praowanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

66

Opinie

92%

poleca ten produkt

3

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Šikovný pomocník při žehlení

All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická žehlička

Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.

Zalety

Jednoduché, vždy při ruce

Wady

Asi nic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Jedinečná žehlička

Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.

Zalety

Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni

Wady

Nelze přesouvat po koberci

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

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Przypisy

  1. Przetestowano przez niezależny instytut na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego, drożdżaka C. Albicans oraz domowego kurzu na bawełnie w czasie 10 sekund prasowania parą.

  2. W porównaniu z żelazkami Philips.

  3. W porównaniu z żelazkami parowymi, zgodnie z opiniami konsumentów, na podstawie testów domowych przeprowadzonych w październiku 2022 r.