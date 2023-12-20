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Deska z szerokim zakresem regulacji
Technologia Dual Heating
Technologia OptimalTemp
Ergonomiczna głowica Iron+
Zintegrowaną deskę możesz ustawić tak, jak Ci wygodnie! Ustaw deskę w poziomie w celu wyprasowania sztywnych tkanin, w pionie, aby wygładzić delikatniejsze ubrania, lub w dowolnej innej komfortowej pozycji.
Technologia Dual Heating zapewnia mocny strumień pary pozwalający usunąć zagniecenia skuteczniej niż żelazko**. Twoje ubrania mogą wyglądać świetnie bez większego wysiłku.
Dwukrotnie lżejsza od zwykłego żelazka***, ergonomiczna głowica Iron+ umożliwia wygodne, dokładne praowanie.
4.5
z 5
66
Opinie
92%
poleca ten produkt
20/12/2023
Česká republika
Šikovný pomocník při žehlení
All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Praktická žehlička
Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.
Zalety
Jednoduché, vždy při ruce
Wady
Asi nic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lucik100
17/12/2023
Česká republika
Jedinečná žehlička
Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.
Zalety
Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni
Wady
Nelze přesouvat po koberci
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Przetestowano przez niezależny instytut na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego, drożdżaka C. Albicans oraz domowego kurzu na bawełnie w czasie 10 sekund prasowania parą.
W porównaniu z żelazkami Philips.
W porównaniu z żelazkami parowymi, zgodnie z opiniami konsumentów, na podstawie testów domowych przeprowadzonych w październiku 2022 r.