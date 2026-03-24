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Skrócona instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Jakiej wody używać z żelazkiem parowym / steamerem Philips?
Jak przechylić deskę wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania firmy Philips?
Jak usunąć kamień ze steamera do ubrań/wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips?
Czy po użyciu trzeba opróżniać zbiornik steamera?
Rozwiązanie do prasowania All-in-OneSVC DOCK ARM ASSY
All-in-One ironing solutionZESPÓŁ POJEMNIKA NA WODĘ SVC
All-in-One ironing solutionPOKROWIEC NA DESKĘ SVC
Wąż urządzenia wielofunkcyjnego Philips do prasowania i stojącej parownicy nagrzewa się podczas użytkowania
Wielofunkcyjne urządzenie do prasowania firmy Philips wydaje zgrzytający dźwięk
Wielofunkcyjne urządzenie do prasowania firmy Philips pozostawia mokre plamy na odzieży
Z dyszy parowej żelazka wielofunkcyjnego urządzenia do prasowania Philips wycieka woda
Wielofunkcyjne urządzenie do prasowania Philips nie nagrzewa się
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