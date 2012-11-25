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Produkcja zakończona
Informacje o pogodzie w zasięgu ręki
Zaczynaj dobrze każdy dzień. Niewielki radiobudzik ze stacją pogodową firmy Philips jest wyposażony w zegar sterowany sygnałem radiowym oraz funkcję prognozy pogody prezentowanej w postaci ikon graficznych z kolorowymi wskaźnikami. Jeśli zależy Ci na punktualności, z tym urządzeniem zawsze zdążysz na czas, nawet wbrew pogodzie.
Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna
Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.0
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Zalety
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Wady
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Data użycia 2020-09-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Data użycia 2020-09-25
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem