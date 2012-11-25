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Produkcja zakończona

Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

AJ260/12

4

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Informacje o pogodzie w zasięgu ręki

Zaczynaj dobrze każdy dzień. Niewielki radiobudzik ze stacją pogodową firmy Philips jest wyposażony w zegar sterowany sygnałem radiowym oraz funkcję prognozy pogody prezentowanej w postaci ikon graficznych z kolorowymi wskaźnikami. Jeśli zależy Ci na punktualności, z tym urządzeniem zawsze zdążysz na czas, nawet wbrew pogodzie.

Poznaj wszystkie korzyści

Informacje o pogodzie w zasięgu ręki

  • Temperatura wewnętrzna/zewnętrzna

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle

Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Wyświetlanie prognozy pogody w postaci animacji graficznych

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Zalety

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Wady

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Data użycia 2020-09-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Data użycia 2020-09-25

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Przegląd ten został wykonany dla AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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