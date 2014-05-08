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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia, radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.
4.2
z 5
10
Opinie
90%
poleca ten produkt
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
robbo
22/09/2013
Polska
Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam
Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Hulkady28
08/12/2020
România
Zweryfikowany kupujący
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Zalety
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Wady
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital