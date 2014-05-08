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Produkcja zakończona

Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

AJ3123/12

4.2
| (10) Opinie | 90% poleca ten produkt
Zacznij dzień jak lubisz!
Elegancki radiobudzik AJ3123/12 ładnie wygląda i zapewnia budzenie na czas. Wyposażony jest w radio FM i pozwala wybrać budzenie przez ulubioną stację radiową lub za pomocą brzęczyka.
Poznaj wszystkie korzyści

Budzenie radiem lub odgłosem brzęczyka

Zacznij dzień jak lubisz!

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk

Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia, radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Łagodne budzenie bez stresu

Łagodne budzenie bez stresu

Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

10

Opinie

90%

poleca ten produkt

2

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/09/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam

Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

08/12/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Zalety

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Wady

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie