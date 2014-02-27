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Produkcja zakończona
Przyjemne budzenie
Dzięki radiobudzikowi AJ3138/12 firmy Philips Twoje dziecko może budzić się na dźwięk ulubionego alarmu dźwiękowego lub głosowego. Wymienne pierścienie i przyciski pozwalają zmienić wygląd urządzenia, zaś zegar drzemki pozwala zaprogramować budzik bez konieczności zmiany ustawień alarmu.
Nagrywany alarm
Zegar drzemki
Kolorowe pierścienie i pokrętła
Zasilanie sieciowe lub bateryjne
Liczne badania dowodzą, że krótka drzemka w ciągu dnia jest bardzo zdrowa. Z zegarem drzemki nie musisz martwić się, że zaśpisz, ani przestawiać budzenia za każdym razem, dzięki czemu popołudniowa drzemka szybko wejdzie Ci w nawyk. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby ustawić czas od 15 minut do 2 godzin, przespać się, po czym wrócić do zajęć dnia. Zegar automatycznie odliczy ustawiony czas i włączy sygnał dźwiękowy budzenia.
Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję regulowanego czasu drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za pięć minut budzenie włączy się ponownie. A jeśli chcesz pospać nieco dłużej, naciśnij dwukrotnie przycisk drzemki, aby wydłużyć czas do 10 minut, albo trzykrotnie, aby go wydłużyć do 15 minut.
Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub bezpośrednio z sieci elektrycznej i korzystaj z niezwykłej wygody oraz elastyczności. Kiedy gniazdko elektryczne nie jest dostępne lub nie chcesz ciągnąć za sobą przewodu, po prostu zasilaj zestaw bateriami. Jeśli potrzebujesz ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz zestaw bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością słuchania w dowolnym miejscu.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3138 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3138 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3138 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ3138 Radiobudzik