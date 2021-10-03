Dwa wyjścia wody do picia i zmywania

Dostępne są tryb mikrofiltracji i tryb filtracji odwróconej osmozy (RO). W trybie mikrofiltracji woda przechodzi tylko przez filtr CP. Zanieczyszczenia zostają zredukowane, a minerały zachowane. Nie ma odpływu wody. W trybie oczyszczania metodą odwróconej osmozy woda przechodzi zarówno przez filtr CP, jak i filtr odwróconej osmozy. Woda jest oczyszczana w celu uzyskania absolutnej czystości.