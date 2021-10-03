Wyszukiwane terminy
AUT2015/10
Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy
Dzięki najlepszej w swojej klasie technologii filtracji odwróconej osmozy ten 3-stopniowy system filtracji jest wyposażony w funkcję głębokiej filtracji do 0,0001 mikrona. Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 litrów na dzień umożliwia natychmiastową filtrację 1,05 l/min. Inteligentny wskaźnik przypomina o konieczności wymiany filtra.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu.
System filtracji wody pod zlewozmywak
Trzystopniowy system filtracji usuwa szeroki zakres zanieczyszczeń, zapewniając doskonałe i długotrwałe efekty. Filtr CP redukuje duże cząsteczki i pochłania chlor, pestycydy i chemikalia. Następnie filtr odwróconej osmozy (RO) usuwa całkowicie rozpuszczone w wodzie substancje stałe. Usuwanie bakterii do 99,999%, usuwanie wirusów do 99,999%, usuwanie ołowiu do 99,99%, usuwanie pestycydów do 99%, usuwanie chemikaliów do 99%, usuwanie twardości wody do 99%*.
Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy skutecznie usuwa zanieczyszczenia aż do poziomu 0,0001 mikrona, gwarantując całkowitą pewność pitej wody.
Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 l na dzień umożliwia szybki wypływ 1,05 l/min, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą w smaku wodą w kilka sekund.
Bezzbiornikowa konstrukcja sprawia, że każda kropla wody jest świeżo filtrowana na żądanie, co zmniejsza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia. Kompaktowy rozmiar zwalnia miejsce w schowku pod zlewem.
Dostępne są tryb mikrofiltracji i tryb filtracji odwróconej osmozy (RO). W trybie mikrofiltracji woda przechodzi tylko przez filtr CP. Zanieczyszczenia zostają zredukowane, a minerały zachowane. Nie ma odpływu wody. W trybie oczyszczania metodą odwróconej osmozy woda przechodzi zarówno przez filtr CP, jak i filtr odwróconej osmozy. Woda jest oczyszczana w celu uzyskania absolutnej czystości.
Minimalna ilość rur i połączeń do początkowej instalacji systemu. Łatwa i higieniczna wymiana filtra dzięki systemowi QuickTwist bez konieczności używania dodatkowych narzędzi i czyszczenia.
Elektroniczny wskaźnik przydatności filtrów przypomina o ich wymianie automatycznie, obliczając rzeczywistą filtrację wody. Terminowa wymiana filtra pomaga zapewnić stałą wydajność filtracji.
Dzięki wyjątkowemu stosunkowi wody przefiltrowanej przez system odwróconej osmozy do wody odpływowej (do 1,5:1), nasz system oszczędza wodę nawet o 350% w porównaniu z tradycyjnym systemem odwróconej osmozy**. Ta wysoka skuteczność filtracji przyczynia się do obniżenia rachunków za wodę i zmniejszenia ilości wody odpływającej.
Trwałe filtry oszczędzają wodę Filtr RO: pojemność filtracji do 11 000 l, trwałość do 36 miesięcy Filtr CP: pojemność filtracji do 6000 l, trwałość do 12 miesięcy
Wykrywacz monitoruje nieszczelności i automatycznie alarmuje oraz odcina dopływ wody w mało prawdopodobnym przypadku wycieku.
Dzięki inteligentnej funkcji automatycznego płukania membrany wydajność filtracji membrany odwróconej osmozy jest utrzymywana bez wysiłku.
Wydajność filtracji
Dane techniczne filtra
Informacje ogólne
Konfiguracje bezpieczeństwa
