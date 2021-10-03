Wyszukiwane terminy

      System filtracji wody pod zlewozmywak

      AUT2015/10

      Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy

      Dzięki najlepszej w swojej klasie technologii filtracji odwróconej osmozy ten 3-stopniowy system filtracji jest wyposażony w funkcję głębokiej filtracji do 0,0001 mikrona. Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 litrów na dzień umożliwia natychmiastową filtrację 1,05 l/min. Inteligentny wskaźnik przypomina o konieczności wymiany filtra.

      Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy

      Konstrukcja bezzbiornikowa, 1514 litrów na dzień.

      • Trzystop. filtr. - odwrócona osmoza
      • 1514 litrów na dzień* bez zbiornika
      • Dwa tryby filtracji
      • Inteligentny wskaźnik
      Zaawansowana, wielostopniowa filtracja zapewnia doskonałą wydajność

      Zaawansowana, wielostopniowa filtracja zapewnia doskonałą wydajność

      Trzystopniowy system filtracji usuwa szeroki zakres zanieczyszczeń, zapewniając doskonałe i długotrwałe efekty. Filtr CP redukuje duże cząsteczki i pochłania chlor, pestycydy i chemikalia. Następnie filtr odwróconej osmozy (RO) usuwa całkowicie rozpuszczone w wodzie substancje stałe. Usuwanie bakterii do 99,999%, usuwanie wirusów do 99,999%, usuwanie ołowiu do 99,99%, usuwanie pestycydów do 99%, usuwanie chemikaliów do 99%, usuwanie twardości wody do 99%*.

      Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy do poziomu 0,0001 mikrona

      Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy do poziomu 0,0001 mikrona

      Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy skutecznie usuwa zanieczyszczenia aż do poziomu 0,0001 mikrona, gwarantując całkowitą pewność pitej wody.

      Szybki wypływ 1,05 l/min z 1514 l przy użyciu filtracji metodą głębokiej osmozy

      Szybki wypływ 1,05 l/min z 1514 l przy użyciu filtracji metodą głębokiej osmozy

      Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 l na dzień umożliwia szybki wypływ 1,05 l/min, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą w smaku wodą w kilka sekund.

      Każda kropla jest świeżo filtrowana i oszczędza miejsce

      Każda kropla jest świeżo filtrowana i oszczędza miejsce

      Bezzbiornikowa konstrukcja sprawia, że każda kropla wody jest świeżo filtrowana na żądanie, co zmniejsza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia. Kompaktowy rozmiar zwalnia miejsce w schowku pod zlewem.

      Dwa wyjścia wody do picia i zmywania

      Dwa wyjścia wody do picia i zmywania

      Dostępne są tryb mikrofiltracji i tryb filtracji odwróconej osmozy (RO). W trybie mikrofiltracji woda przechodzi tylko przez filtr CP. Zanieczyszczenia zostają zredukowane, a minerały zachowane. Nie ma odpływu wody. W trybie oczyszczania metodą odwróconej osmozy woda przechodzi zarówno przez filtr CP, jak i filtr odwróconej osmozy. Woda jest oczyszczana w celu uzyskania absolutnej czystości.

      Szybka instalacja i wymiana filtra

      Szybka instalacja i wymiana filtra

      Minimalna ilość rur i połączeń do początkowej instalacji systemu. Łatwa i higieniczna wymiana filtra dzięki systemowi QuickTwist bez konieczności używania dodatkowych narzędzi i czyszczenia.

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

      Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

      Elektroniczny wskaźnik przydatności filtrów przypomina o ich wymianie automatycznie, obliczając rzeczywistą filtrację wody. Terminowa wymiana filtra pomaga zapewnić stałą wydajność filtracji.

      Niski współczynnik wody odpływowej 1,5:1

      Niski współczynnik wody odpływowej 1,5:1

      Dzięki wyjątkowemu stosunkowi wody przefiltrowanej przez system odwróconej osmozy do wody odpływowej (do 1,5:1), nasz system oszczędza wodę nawet o 350% w porównaniu z tradycyjnym systemem odwróconej osmozy**. Ta wysoka skuteczność filtracji przyczynia się do obniżenia rachunków za wodę i zmniejszenia ilości wody odpływającej.

      Trwałe filtry oszczędzają wydatki na wodę

      Trwałe filtry oszczędzają wydatki na wodę

      Trwałe filtry oszczędzają wodę Filtr RO: pojemność filtracji do 11 000 l, trwałość do 36 miesięcy Filtr CP: pojemność filtracji do 6000 l, trwałość do 12 miesięcy

      Wykrywacz nieszczelności zapewnia większe bezpieczeństwo

      Wykrywacz nieszczelności zapewnia większe bezpieczeństwo

      Wykrywacz monitoruje nieszczelności i automatycznie alarmuje oraz odcina dopływ wody w mało prawdopodobnym przypadku wycieku.

      Optymalne działanie dzięki funkcji automatycznego płukania membrany

      Optymalne działanie dzięki funkcji automatycznego płukania membrany

      Dzięki inteligentnej funkcji automatycznego płukania membrany wydajność filtracji membrany odwróconej osmozy jest utrzymywana bez wysiłku.

      Specyfikacja techniczna

      • Wydajność filtracji

        Usuwanie chloru
        Tak
        Dokładność filtra
        0,0001 mikrona
        Zmniejszenie twardości wody
        Tak
        Redukcja bakterii
        Do 99,999%
        Redukcja pestycydów
        Do 99,9%
        Redukcja zmętnienia
        Tak
        Redukcja LZO
        Tak
        Redukcja wirusów
        Do 99,99%
        Redukcja metali ciężkich
        Do 99%
        Redukcja chemikaliów
        Do 99%
        Redukcja osadu
        Tak

      • Dane techniczne filtra

        Stopień filtracji
        • RO: 11 000 l
        • CP: 6000 l
        Materiał filtra
        • Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 l
        • Osad i blok węglowy
        Żywotność filtra
        • Filtr CP: 6–12 miesięcy
        • Filtr RO: 24–36 miesięcy

      • Informacje ogólne

        Wymiary produktu
        134 x 392 x 393  mm
        Pojemność zbiornika wody
        N
        Temperatura wody wlotowej
        5–38  °C
        Szybkość wypływu (l/min)
        1,05 l/min
        Stosowane ciśnienie robocze
        0,1~0,4 MPa
        Współczynnik odpływu wody
        1,5:1
        Dwa wyloty wody
        TAK
        Moc
        65 W

      • Konfiguracje bezpieczeństwa

        Przypomnienie o wymianie filtra
        TAK
        Wykrywacz nieszczelności
        TAK
        Automatyczne płukanie
        TAK

      • Testowany przez SGS w warunkach laboratoryjnych.
      • * Przetestowane przez laboratorium wewnętrzne.
      • ** Przy założeniu 10 l/dzień. Rzeczywisty czas eksploatacji filtra zależy od codziennego użytkowania i jakości wody z kranu.

