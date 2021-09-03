Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy

      AquaShield Oczyszczacz wody pod zlewozmywak

      AUT7006/10

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy

      Dzięki najlepszej w swojej klasie technologii filtracji bazującej na odwróconej osmozie ten 5-stopniowy system filtracji zapewnia doskonałą filtrację do 0,0001 mikrona. Membrana odwróconej osmozy umożliwia natychmiastowe przefiltrowanie 2,1 l/min. Inteligentny kranik przypomina o konieczności wymiany filtra.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Oczyszczacz wody

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      AquaShield
      - {discount-value}

      AquaShield

      Oczyszczacz wody pod zlewozmywak

      łącznie

      recurring payment

      Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy

      Konstrukcja bezzbiornikowa o wydajności 2,1 l/min.

      • Pięcioetapowa filtracja bazująca na odwróconej osmozie
      • Konstrukcja bezzbiornikowa o wydajności 3028 l/dzień
      • Inteligentny kran
      Zaawansowana, wielostopniowa filtracja zapewnia doskonałą wydajność

      Zaawansowana, wielostopniowa filtracja zapewnia doskonałą wydajność

      Pięciostopniowy system filtracji odfiltrowuje różne rodzaje zanieczyszczeń, zapewniając doskonałą i długotrwałą wydajność. Filtr 4 w 1 redukuje duże cząsteczki i pochłania chlor, pestycydy i inne chemikalia. Następnie filtr odwróconej osmozy (RO) usuwa wszystkie ciała stałe rozpuszczone w wodzie. Na koniec woda ponownie przechodzi przez warstwę węglową filtra 4 w 1, dzięki czemu smakuje jeszcze lepiej. System może usunąć do 99,999% bakterii, 99,999% wirusów, 99,99% ołowiu, 99% pestycydów i 99% chemikaliów*.

      Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy do poziomu 0,0001 mikrona

      Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy do poziomu 0,0001 mikrona

      Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy skutecznie usuwa zanieczyszczenia aż do poziomu 0,0001 mikrona, gwarantując całkowitą pewność pitej wody.

      Bardzo szybki przepływ: 2,1 l/min i wydajność odwróconej osmozy na poziomie 3028 l/min

      Bardzo szybki przepływ: 2,1 l/min i wydajność odwróconej osmozy na poziomie 3028 l/min

      Membrana odwróconej osmozy o wydajności 3028 l na dzień umożliwia bardzo szybki przepływ 2,1 l/min, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą w smaku wodą w kilka sekund.

      Każda kropla jest świeżo filtrowana i oszczędza miejsce

      Każda kropla jest świeżo filtrowana i oszczędza miejsce

      Bezzbiornikowa konstrukcja sprawia, że każda kropla wody jest świeżo filtrowana na żądanie, co zmniejsza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia. Kompaktowy rozmiar zwalnia miejsce w schowku pod zlewem.

      Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić, czy konieczna jest wymiana filtra

      Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić, czy konieczna jest wymiana filtra

      Inteligentny kranik automatycznie przypomina o konieczności wymiany filtra, obliczając rzeczywiste zużycie wody. Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić, czy konieczna jest wymiana filtra — bez schylania się i sprawdzania systemu pod zlewozmywakiem. Terminowa wymiana filtra zapewnia stałą skuteczność filtracji.

      Niski współczynnik odpływu wody 2:1

      Niski współczynnik odpływu wody 2:1

      Dzięki wyjątkowemu stosunkowi wody przefiltrowanej przez system odwróconej osmozy do wody odpływowej (do 2:1) nasz system oszczędza wodę nawet o 500% w porównaniu z tradycyjnym systemem odwróconej osmozy**. Tak wysoka skuteczność filtracji przyczynia się do obniżenia rachunków za wodę i zmniejszenia ilości wody odpływającej.

      Trwałe filtry dla oszczędności kosztów

      Trwałe filtry dla oszczędności kosztów

      Trwałe filtry pozwalają zmniejszyć wydatki na filtry odwróconej osmozy: wydajność na poziomie 18 250 l i wytrzymałość do 60 miesięcy; filtr odwróconej osmozy: wydajność na poziomie 15 530 l i wytrzymałość do 24 miesięcy.

      Oszczędza tysiące plastikowych butelek jednorazowego użytku

      Oszczędza tysiące plastikowych butelek jednorazowego użytku

      Nie musisz już kupować butelkowanej wody do picia czy gotowania. Otrzymuj czystą wodę najwyższej jakości bezpośrednio w domu. Wydaj mniej i zaoszczędź tysiące plastikowych butelek jednorazowego użytku każdego roku.

      Wykrywacz nieszczelności zapewnia większe bezpieczeństwo

      Wykrywacz nieszczelności zapewnia większe bezpieczeństwo

      Wykrywacz monitoruje nieszczelności i automatycznie alarmuje oraz odcina dopływ wody w mało prawdopodobnym przypadku wycieku.

      Optymalne działanie dzięki funkcji automatycznego płukania membrany

      Optymalne działanie dzięki funkcji automatycznego płukania membrany

      Dzięki inteligentnej funkcji automatycznego płukania membrany wydajność filtracji membrany odwróconej osmozy jest utrzymywana bez wysiłku.

      Specyfikacja techniczna

      • Wydajność filtracji

        Usuwanie chloru
        Do 99%
        Dokładność filtra
        • 0,0001 mikrona
        • Odwrócona osmoza: 0,0001 mikrona
        Redukcja bakterii
        Do 99,999%
        Zmniejszenie twardości wody
        • Tak
        • Do 99%
        Redukcja pestycydów
        Do 99%
        Redukcja zmętnienia
        Tak
        Redukcja LZO
        • Do 99%
        • Do 99,999%
        Redukcja wirusów
        Do 99,999%
        Redukcja metali ciężkich
        Do 99%
        Redukcja chemikaliów
        Do 99%
        Redukcja osadu
        Tak

      • Dane techniczne filtra

        Stopień filtracji
        • PC 4 w 1: 15 330 l
        • RO: 18 250 l
        Materiał filtra
        • Innowacyjny filtr 4 w 1
        • Membrana odwróconej osmozy o wydajności 3028 l.dzień
        Żywotność filtra
        • Końcowy filtr węglowy 4 w 1: 12–24 miesiące
        • Filtr odwróconej osmozy: 48–60 miesięcy

      • Informacje ogólne

        Wymiary produktu
        448 × 135 × 393 mm  mm
        Pojemność zbiornika wody
        N
        Temperatura wody wlotowej
        5–38  °C
        Szybkość wypływu (l/min)
        212,1 l/min
        Stosowane ciśnienie robocze
        0,1~0,4 MPa
        Współczynnik odpływu wody
        2:1
        Dwa wyloty wody
        N
        Moc
        110 W

      • Konfiguracje bezpieczeństwa

        Przypomnienie o wymianie filtra
        Y
        Wykrywacz nieszczelności
        N
        Automatyczne płukanie
        Y

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • Independently tested under laboratory conditions.
      • * Przetestowane przez laboratorium wewnętrzne.
      • ** Przy założeniu 10 l/dzień. Rzeczywisty czas eksploatacji filtra zależy od codziennego użytkowania i jakości wody z kranu.

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.