AUT7006/10
Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy
Dzięki najlepszej w swojej klasie technologii filtracji bazującej na odwróconej osmozie ten 5-stopniowy system filtracji zapewnia doskonałą filtrację do 0,0001 mikrona. Membrana odwróconej osmozy umożliwia natychmiastowe przefiltrowanie 2,1 l/min. Inteligentny kranik przypomina o konieczności wymiany filtra.Zobacz wszystkie korzyści
Oczyszczacz wody pod zlewozmywak
Pięciostopniowy system filtracji odfiltrowuje różne rodzaje zanieczyszczeń, zapewniając doskonałą i długotrwałą wydajność. Filtr 4 w 1 redukuje duże cząsteczki i pochłania chlor, pestycydy i inne chemikalia. Następnie filtr odwróconej osmozy (RO) usuwa wszystkie ciała stałe rozpuszczone w wodzie. Na koniec woda ponownie przechodzi przez warstwę węglową filtra 4 w 1, dzięki czemu smakuje jeszcze lepiej. System może usunąć do 99,999% bakterii, 99,999% wirusów, 99,99% ołowiu, 99% pestycydów i 99% chemikaliów*.
Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy skutecznie usuwa zanieczyszczenia aż do poziomu 0,0001 mikrona, gwarantując całkowitą pewność pitej wody.
Membrana odwróconej osmozy o wydajności 3028 l na dzień umożliwia bardzo szybki przepływ 2,1 l/min, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą w smaku wodą w kilka sekund.
Bezzbiornikowa konstrukcja sprawia, że każda kropla wody jest świeżo filtrowana na żądanie, co zmniejsza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia. Kompaktowy rozmiar zwalnia miejsce w schowku pod zlewem.
Inteligentny kranik automatycznie przypomina o konieczności wymiany filtra, obliczając rzeczywiste zużycie wody. Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić, czy konieczna jest wymiana filtra — bez schylania się i sprawdzania systemu pod zlewozmywakiem. Terminowa wymiana filtra zapewnia stałą skuteczność filtracji.
Dzięki wyjątkowemu stosunkowi wody przefiltrowanej przez system odwróconej osmozy do wody odpływowej (do 2:1) nasz system oszczędza wodę nawet o 500% w porównaniu z tradycyjnym systemem odwróconej osmozy**. Tak wysoka skuteczność filtracji przyczynia się do obniżenia rachunków za wodę i zmniejszenia ilości wody odpływającej.
Trwałe filtry pozwalają zmniejszyć wydatki na filtry odwróconej osmozy: wydajność na poziomie 18 250 l i wytrzymałość do 60 miesięcy; filtr odwróconej osmozy: wydajność na poziomie 15 530 l i wytrzymałość do 24 miesięcy.
Nie musisz już kupować butelkowanej wody do picia czy gotowania. Otrzymuj czystą wodę najwyższej jakości bezpośrednio w domu. Wydaj mniej i zaoszczędź tysiące plastikowych butelek jednorazowego użytku każdego roku.
Wykrywacz monitoruje nieszczelności i automatycznie alarmuje oraz odcina dopływ wody w mało prawdopodobnym przypadku wycieku.
Dzięki inteligentnej funkcji automatycznego płukania membrany wydajność filtracji membrany odwróconej osmozy jest utrzymywana bez wysiłku.
Wydajność filtracji
Dane techniczne filtra
Informacje ogólne
Konfiguracje bezpieczeństwa
