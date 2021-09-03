Zaawansowana, wielostopniowa filtracja zapewnia doskonałą wydajność

Pięciostopniowy system filtracji odfiltrowuje różne rodzaje zanieczyszczeń, zapewniając doskonałą i długotrwałą wydajność. Filtr 4 w 1 redukuje duże cząsteczki i pochłania chlor, pestycydy i inne chemikalia. Następnie filtr odwróconej osmozy (RO) usuwa wszystkie ciała stałe rozpuszczone w wodzie. Na koniec woda ponownie przechodzi przez warstwę węglową filtra 4 w 1, dzięki czemu smakuje jeszcze lepiej. System może usunąć do 99,999% bakterii, 99,999% wirusów, 99,99% ołowiu, 99% pestycydów i 99% chemikaliów*.