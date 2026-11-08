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AUT780/10
Pij zdrową wodę
Filtr membranowy bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki, a także z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.
Do użytku z rozwiązaniami podzlewozmywakowymi
RO
Filtr odwróconej osmozy
Wielostopniowy system oczyszczania w produkcie AquaShield bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki oraz z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.
Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami
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