Pozbądź się z wody metali ciężkich, wirusów, bakterii i antybiotyków

Wielostopniowy system oczyszczania w produkcie AquaShield bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki oraz z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.