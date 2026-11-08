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Filtr wymienny

AUT780/10

Pij zdrową wodę

Filtr membranowy bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki, a także z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.

Poznaj wszystkie korzyści

Skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy

Pij zdrową wodę

  • Do użytku z rozwiązaniami podzlewozmywakowymi

  • RO

  • Filtr odwróconej osmozy

Pozbądź się z wody metali ciężkich, wirusów, bakterii i antybiotyków

Wielostopniowy system oczyszczania w produkcie AquaShield bazujący na odwróconej osmozie skutecznie usuwa metale ciężkie, bakterie, wirusy, pestycydy, pozostałości chloru, antybiotyki oraz z powodzeniem zmniejsza twardość wody, eliminując osad.

Ochrona przed zanieczyszczeniami wtórnymi

Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie