Pij zdrową wodę
Filtr polipropylenowy usuwa duże cząsteczki, filtr węglowy odfiltrowuje drobne cząsteczki wielkości zaledwie 5 µm, natomiast mineralizator poprawia smak wody, wzbogacając ją o cenne minerały.
Filtr kompozytowy 2 w 1 składający się z bawełny filtrującej oraz sprasowanego węgla aktywnego skutecznie pochłania duże cząsteczki, rdzę, pozostałości chloru, kolor, zapach oraz mikroorganizmy.
Ochrona przed zanieczyszczeniami wtórnymi
Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami
Wydajność filtracji
Usuwanie rozpuszczalnego ołowiu
Tak, do 99%* Usuwanie chloru
Tak, do 99%* Redukcja pestycydów
Tak Redukcja LZO
Tak
Dane techniczne filtra
Stopień filtracji
4000 l Dokładność filtra
5 μm
Wejściowe warunki wody
Wejściowe ciśnienie wody
0,1–0,4 MPa
bar Wejściowa temperatura wody
5–38
°C Wejściowa jakość wody
Woda wodociągowa komunalna
Informacje ogólne
Filtr główny
Filtr polipropylenowy, filtr węglowy, filtr mineralizujący Okres eksploatacji zalecanego filtra
do 12 miesięcy
Kraj pochodzenia
Wymienny wkład filtra
Chiny
* W oparciu o wyniki testów przeprowadzone przez międzynarodową agencję testowania i certyfikacji SGS w warunkach laboratoryjnych.
