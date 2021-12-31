Wyszukiwane terminy

      Pij zdrową wodę

      Filtr polipropylenowy usuwa duże cząsteczki, filtr węglowy odfiltrowuje drobne cząsteczki wielkości zaledwie 5 µm, natomiast mineralizator poprawia smak wody, wzbogacając ją o cenne minerały.

      Pij zdrową wodę

      Usuwanie szkodliwych substancji i poprawa smaku

      • Do użytku z rozwiązaniami podzlewozmywakowymi
      • Filtr polipropylenowy + węglowy + mineralizujący

      Skuteczność równoważna dwóm filtrom

      Filtr kompozytowy 2 w 1 składający się z bawełny filtrującej oraz sprasowanego węgla aktywnego skutecznie pochłania duże cząsteczki, rdzę, pozostałości chloru, kolor, zapach oraz mikroorganizmy.

      Ochrona przed zanieczyszczeniami wtórnymi

      Zintegrowany filtr jednorazowego użytku chroni wewnętrzny system przed zanieczyszczeniami

      Specyfikacja techniczna

      • Wydajność filtracji

        Usuwanie rozpuszczalnego ołowiu
        Tak, do 99%*
        Usuwanie chloru
        Tak, do 99%*
        Redukcja pestycydów
        Tak
        Redukcja LZO
        Tak

      • Dane techniczne filtra

        Stopień filtracji
        4000 l
        Dokładność filtra
        5 μm

      • Wejściowe warunki wody

        Wejściowe ciśnienie wody
        0,1–0,4 MPa  bar
        Wejściowa temperatura wody
        5–38  °C
        Wejściowa jakość wody
        Woda wodociągowa komunalna

      • Informacje ogólne

        Filtr główny
        Filtr polipropylenowy, filtr węglowy, filtr mineralizujący
        Okres eksploatacji zalecanego filtra
        do 12 miesięcy

      • Kraj pochodzenia

        Wymienny wkład filtra
        Chiny

      • * W oparciu o wyniki testów przeprowadzone przez międzynarodową agencję testowania i certyfikacji SGS w warunkach laboratoryjnych.

