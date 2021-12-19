Wyszukiwane terminy

      Dzbanek filtrujący do wody

      AWP2933WHT/58

      Poczuj świeżość

      Filtr Philips Micro X-Clean zmniejsza ilość substancji pogarszających smak i nie tylko.

      Dzbanek filtrujący do wody
      Dzbanek filtrujący do wody

      Poczuj świeżość

      czystej wody o doskonałym smaku

      • Mikrofiltracja
      • Mieści się na drzwiach lodówki
      • Licznik cyfrowy
      Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

      Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

      Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.

      Poczuj prawdziwy smak wody

      Delektuj się pyszną, czystą wodą i wspaniałymi ciepłymi i zimnymi napojami. Filtr Philips Micro X-Clean zmniejsza ilość chloru, kamienia, metali ciężkich i zanieczyszczeń, takich jak mikroplastik i PFOA*.

      Licznik cyfrowy informuje o konieczności wymiany filtra

      Licznik cyfrowy informuje o konieczności wymiany filtra w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

      Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką

      Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką.

      Szczelny dziobek zapewnia świeżość i czystość wody

      Szczelny dziobek zapobiega dostawaniu się kurzu do otworu wylotowego wody, utrzymując świeżość i czystość wody.

      Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych

      Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych, zapobiegając osadzaniu się kamienia.

      Możliwość mycia w zmywarce

      Dzbanek na wodę i lejek nadają się do mycia w zmywarce (w temperaturze maks. 50 stopni Celsjusza). Pokrywa bez licznika również nadaje się do mycia w zmywarce. * Pokrywa z licznikiem i wkład filtra nie nadają się do mycia w zmywarce.

      Specyfikacja techniczna

      • Wejściowe warunki wody

        Wejściowa temperatura wody
        5–38  °C
        Wejściowa jakość wody
        Woda wodociągowa komunalna

      • Informacje ogólne

        Kolor
        Biały
        Okres przydatności filtra
        1 miesiąc
        Wymienny wkład filtra
        AWP210/AWP211/AWP212
        Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)
        260*110*255  mm
        Przepustowość
        0,3 l/min
        Liczba filtrów
        1 sztuka w opakowaniu
        Pojemność dzbanka
        2,6  L
        Pojemność filtrowanej wody
        1,9  L

      • Kraj pochodzenia

        Dzbanek
        Odpowiedzialna produkcja w Chinach

      • * Zanieczyszczenia lub inne substancje zatrzymywane przez filtr niekoniecznie znajdują się w wodzie wszystkich użytkowników.

