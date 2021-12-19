Wyszukiwane terminy
AWP2933WHT/58
Poczuj świeżość
Filtr Philips Micro X-Clean zmniejsza ilość substancji pogarszających smak i nie tylko.Zobacz wszystkie korzyści
Dzbanek filtrujący do wody
Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.
Delektuj się pyszną, czystą wodą i wspaniałymi ciepłymi i zimnymi napojami. Filtr Philips Micro X-Clean zmniejsza ilość chloru, kamienia, metali ciężkich i zanieczyszczeń, takich jak mikroplastik i PFOA*.
Licznik cyfrowy informuje o konieczności wymiany filtra w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką.
Szczelny dziobek zapobiega dostawaniu się kurzu do otworu wylotowego wody, utrzymując świeżość i czystość wody.
Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych, zapobiegając osadzaniu się kamienia.
Dzbanek na wodę i lejek nadają się do mycia w zmywarce (w temperaturze maks. 50 stopni Celsjusza). Pokrywa bez licznika również nadaje się do mycia w zmywarce. * Pokrywa z licznikiem i wkład filtra nie nadają się do mycia w zmywarce.
Wejściowe warunki wody
Informacje ogólne
Kraj pochodzenia
