Możliwość mycia w zmywarce

Dzbanek na wodę i lejek nadają się do mycia w zmywarce (w temperaturze maks. 50 stopni Celsjusza). Pokrywa bez licznika również nadaje się do mycia w zmywarce. * Pokrywa z licznikiem i wkład filtra nie nadają się do mycia w zmywarce.