      Philips Instant Filtration Dzbanek Powered Pitcher (pojemność 3 l)

      AWP2980WHS3/10

      Natychmiastowa filtracja — konfiguracja w dowolnym miejscu

      Innowacyjny filtr błyskawiczny, zasilany wysoce porowatym włóknem z węgla aktywnego, zamienia wodę z kranu w smaczną i czystą wodę. Idealny na drzwiach lodówki lub na stole w jadalni

      Pasuje do większości drzwi lodówek. Ciesz się zimną i filtrowaną wodą.

      • Duża pojemność 3,0 l
      • Redukuje chlor, ołów, pestycydy
      • Przypomnienie dotyczące zużycia filtra

      Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

      Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.

      Duży zbiornik na wodę o pojemności 3 l

      Rzadsze napełnianie — do 3 l wody po jednym napełnieniu, co odpowiada dwukrotnej ilości wody w dzbanku*

      Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką

      Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką.

      Zmienia wodę z kranu w czystą wodę o wyraźnym smaku

      Dzięki innowacyjnej technologii włókna z węgla aktywnego, która charakteryzuje się bardziej skuteczną absorpcją dzięki bardzo porowatej strukturze, filtr Micro X-Clean Instant zapewnia 4-krotnie szybszy przepływ niż w przypadku dzbanka filtrującego* przy zachowaniu takiej samej wydajności filtracji.

      Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych

      Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych, zapobiegając osadzaniu się kamienia.

      Natychmiastowa filtracja za jednym dotknięciem

      Świeża woda po naciśnięciu jednego przycisku.

      Akumulator USB typu C

      Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C, przy czym każde pełne naładowanie wystarcza na 1 miesiąc pracy akumulatora.

      Wskaźnik zużycia filtra

      Podwójny system sygnalizacji wymiany filtra w oparciu o rzeczywistą objętość filtracji i okres użytkowania.

      Specyfikacja techniczna

      • Wydajność filtracji

        Usuwanie mikrodrobin plastiku
        Tak

      • Obowiązujące warunki

        Napięcie znamionowe
        5 V
        Moc znamionowa
        6 W

      • Wejściowe warunki wody

        Wejściowa jakość wody
        Woda wodociągowa komunalna
        Wejściowa temperatura wody
        2–38 ℃  °C
        Wejściowe ciśnienie wody
        (atmosferyczne) 0–1 bar  bar

      • Informacje ogólne

        Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)
        233*152*263  mm
        Kolor
        Biały
        Wymienny wkład filtra
        AWP225
        Okres przydatności filtra
        1 miesiąc
        Przepustowość
        1 l/min*
        Pojemność zbiornika wody
        3 l
        Liczba filtrów
        3 sztuki w opakowaniu
        Pojemność baterii/akumulatora
        1800 mAh
        Akumulator
        Akumulator litowy

      • Kraj pochodzenia

        Wkład filtra
        Odpowiedzialna produkcja w Chinach
        Błyskawiczny filtr do wody
        Odpowiedzialna produkcja w Chinach

      • * W porównaniu z dzbankiem Philips AWP2900

