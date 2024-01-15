Wyszukiwane terminy
AWP2980WHS3/10
Natychmiastowa filtracja — konfiguracja w dowolnym miejscu
Innowacyjny filtr błyskawiczny, zasilany wysoce porowatym włóknem z węgla aktywnego, zamienia wodę z kranu w smaczną i czystą wodę. Idealny na drzwiach lodówki lub na stole w jadalniZobacz wszystkie korzyści
Dzbanek Powered Pitcher (pojemność 3 l)
Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.
Rzadsze napełnianie — do 3 l wody po jednym napełnieniu, co odpowiada dwukrotnej ilości wody w dzbanku*
Odchylana pokrywka umożliwia napełnianie jedną ręką.
Dzięki innowacyjnej technologii włókna z węgla aktywnego, która charakteryzuje się bardziej skuteczną absorpcją dzięki bardzo porowatej strukturze, filtr Micro X-Clean Instant zapewnia 4-krotnie szybszy przepływ niż w przypadku dzbanka filtrującego* przy zachowaniu takiej samej wydajności filtracji.
Przedłuża żywotność urządzeń kuchennych, zapobiegając osadzaniu się kamienia.
Świeża woda po naciśnięciu jednego przycisku.
Możliwość ładowania za pomocą kabla USB typu C, przy czym każde pełne naładowanie wystarcza na 1 miesiąc pracy akumulatora.
Podwójny system sygnalizacji wymiany filtra w oparciu o rzeczywistą objętość filtracji i okres użytkowania.
