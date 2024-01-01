Wyszukiwane terminy

      Philips System na kran

      AWP3705P1/10

      Smaczna i czysta woda

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Smaczna i czysta woda

      prosto z kranu

      • X-Guard
      • Cyfrowy ekran wyświetlacza

      Wskaźnik informuje o okresie przydatności filtra

      Cyfrowy wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas

      Łatwe przełączanie między różnymi trybami

      Strumień filtrowanej wody jest dostosowany do picia i gotowania, a strumień niefiltrowanej wody i niefiltrowany natrysk nadają się do mycia naczyń i sprzątania.

      Mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

      Wymiana zużytego filtra jest bardzo łatwa — wystarczy odkręcić.

      Instalacja jednym kliknięciem — bez potrzeby wzywania hydraulika

      Po zainstalowaniu odpowiedniego zasilacza wystarczy podłączyć filtr do kranu, zwolnić i gotowe!

      Skutecznie redukuje zawartość chloru i substancji wpływających na smak

      Dzięki wysokiej jakości naturalnemu węglowi aktywowanemu filtr X-Guard usuwa do 99% chloru i substancji wpływających na smak, zapewniając świeżą i pyszną wodę.

      Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

      Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.

      Specyfikacja techniczna

      • Dane techniczne filtra

        Stopień filtracji
        1000 l
        Wymienny wkład filtra
        • AWP305
        • AWP315

      • Wejściowe warunki wody

        Wejściowe ciśnienie wody
        0,15–0,35 MPa  bar
        Wejściowa temperatura wody
        5–38℃  °C
        Wejściowa jakość wody
        Woda wodociągowa z kranu

      • Informacje ogólne

        Przepustowość
        2 l/min

