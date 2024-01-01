Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
AWP3705P1/10
Smaczna i czysta woda
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
System na kran
łącznie
recurring payment
Cyfrowy wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas
Strumień filtrowanej wody jest dostosowany do picia i gotowania, a strumień niefiltrowanej wody i niefiltrowany natrysk nadają się do mycia naczyń i sprzątania.
Wymiana zużytego filtra jest bardzo łatwa — wystarczy odkręcić.
Po zainstalowaniu odpowiedniego zasilacza wystarczy podłączyć filtr do kranu, zwolnić i gotowe!
Dzięki wysokiej jakości naturalnemu węglowi aktywowanemu filtr X-Guard usuwa do 99% chloru i substancji wpływających na smak, zapewniając świeżą i pyszną wodę.
Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.
Dane techniczne filtra
Wejściowe warunki wody
Informacje ogólne
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.