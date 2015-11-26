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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1834/12

3.7

| (3) Opinie

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Niewielka i przenośna konstrukcja modelu AZ1834 pozwala słuchać ulubionych utworów w formacie MP3/WMA z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • USB

Głośniki pełnozakresowe zapewniają głębię i dynamikę dźwięku

Głośniki pełnozakresowe zapewniają głębię i dynamikę dźwięku

Kompaktowe głośniki stereo dostarczają wysokiej jakości dźwięk o pełnym zakresie i umożliwiają swobodne słuchanie muzyki. Ciesz się muzyką, gdziekolwiek jesteś dzięki wbudowanym głośnikom stereo, które umożliwiają wygodne odtwarzanie utworów.

Złącze typu Line-In do podłączenia przenośnego odtwarzacza

Połączenie typu Line-In umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 za pomocą zestawu audio. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza MP3 do zestawu audio za pomocą wbudowanego gniazda Line-In można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania ulubionej muzyki na przenośnym odtwarzaczu MP3.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1834 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1834 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1834 CD Soundmachine

Przegląd ten został wykonany dla AZ1834 CD Soundmachine

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie