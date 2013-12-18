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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1850/12

4

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

Bumbox CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu

  • USB

  • Cyfrowe strojenie

Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda

Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewnia większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w salonie.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie