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Produkcja zakończona
Doskonały dźwięk w przenośnym urządzeniu
Bumbox CD firmy Philips pozwoli cieszyć się cyfrową muzyką z przenośnego odtwarzacza muzycznego w pełnej głośności, kiedy tylko zechcesz.
USB
Cyfrowe strojenie
Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewnia większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w salonie.
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Lusi
18/12/2013
Polska
Sprawdza się w codziennym użytkowaniu
Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD
Pszczola71
17/12/2013
Polska
Dobry sprzęt
Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD
wszaman
23/09/2012
Polska
Zweryfikowany kupujący
Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.
Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1850 Bumbox CD