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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Czarny
3 W
Cyfrowe strojenie
Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które są zgodne z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.
Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.
Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Zalety
Prostota
Wady
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ215B Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD grotuvas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Zalety
könnyen kezelhető
Wady
A hangszóró lehetne jobb
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD Soundmachine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD Soundmachine