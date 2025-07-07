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  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Bumbox CD

AZ215B/12

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • Czarny

  • 3 W

  • Cyfrowe strojenie

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które są zgodne z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Zalety

Prostota

Wady

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ215B Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD grotuvas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Zalety

könnyen kezelhető

Wady

A hangszóró lehetne jobb

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD Soundmachine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ215B CD Soundmachine

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie