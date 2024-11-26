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Bumbox CD
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AZ215B/12
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Dla systemów iOS i Android
Obsługuje sterowanie wybranymi modelami głośników Philips Bluetooth, soundbarów, głośników imprezowych, mikrosystemów, urządzeń CD soundmachine oraz przenośnych radioodbiorników.
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