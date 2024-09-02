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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
5 regulowanych nasadek do przycinania (3, 5, 7, 9, 11 mm)
Golarka 4D dopasowująca się do ciała
80 min bezprzewodowego działania / 1 godz. ładowania
Do 5 lat gwarancji
Teraz możesz bez obaw przycinać i golić włosy w dowolnym miejscu poniżej szyi za pomocą jednego narzędzia. Użyj trymera i golarki Philips Bodygroom 7000 do całego ciała, aby przycinać włosy jedną nasadką i uzyskać równomierny efekt na plecach, ramionach, klatce piersiowej, brzuchu, pod pachami, na ramionach, w pachwinach i na nogach.
Dzięki czterokierunkowej, obrotowej głowicy ta regulowana golarka do ciała dopasowuje się do każdego kształtu ciała, zapewniając jeszcze dokładniejsze golenie.
Wbudowany trymer z regulowaną nasadką grzebieniową zapewnia skuteczniejsze przycinanie nawet najgęstszych włosów. Naturalny wygląd i dokładniejsze golenie gwarantuje regulowana nasadka grzebieniowa z 5 ustawieniami długości w zakresie 3–11 mm.
Nagrody
4.2
z 5
35
Opinie
81%
poleca ten produkt
wezuuu
02/09/2024
Polska
Rewelacyjna maszynka do ciała dla mężczyzny
Super maszynka. Sam nie wiem dlaczego wcześniej jej nie miałem i nie używałem. Bardzo poręczna, niewielkich rozmiarów, cicha. Można nią użyć w każdym zakamarku ciała. Można ją używać pod prysznicem. Szybko się ładuje, a energii starcza na ogolenie całego ciała (bez stref imtymnych - te gole zykłą maszynką z nożykami - w moim przypadku to ok 40 - 60 minut)
Zalety
Same zalety
Wady
Brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Przemson
21/10/2021
Polska
Rewelacja
Maszynka nie wyrywa włosòw i ich nie szarpie. Nie należy spodziewać się, że maszynka za pierwszym razem zgoli wszystko, trzeba kilka razy poprawić i efekt jest rewelacyjny. Maszynka goli do 0, świetnie się dopasowuje do miejsc do których jest przeznaczona, nie zacina, nie pozostawia podrażnień , a także po goleniu nie wyskakują pryszcze. Maszynka nie jest przeznaczona do brody i nie należy jej oceniać pod kątem skuteczności jej golenia, jak to robią niektórzy wystawiający jej opinię. Tymi opiniami nie należy się sugerować. Nie testowałem jeszcze golarki do włosów, więc w tej kwestii się nie wypowiem. Polecam.
Zalety
Dokładna
Wady
Jest trochę głośna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
lonka58
01/01/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja
Spełnia to czego oczekiwałem. Goli dokładnie szybko i co najważnie nie jest potrzebna pomoc drugiej osoby
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.