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  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
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  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
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  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
  • Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele

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Bodygroom Series 7000Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

BG7025/15

4.2
| (35) Opinie | 81% poleca ten produkt

1 Nagroda

Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele
Golarka serii 7000, wyposażona w unikalne, podwójne głowice golące i zaawansowaną technologię zabezpieczeń, pozwala z łatwością przełączać się pomiędzy trybem golenia i przycinania. Golarka 4D, która dopasowuje się do kształtu twarzy oraz trymer z 5-stopniową regulacją długości, zapewnią perfekcyjne rezultaty, niezależnie od obszaru ciała.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Dopasowanie do kształtu twarzy 4D i zaawansowana ochrona skóry

Precyzyjne i bezpieczne golenie owłosienia na całym ciele

  • 5 regulowanych nasadek do przycinania (3, 5, 7, 9, 11 mm)

  • Golarka 4D dopasowująca się do ciała

  • 80 min bezprzewodowego działania / 1 godz. ładowania

  • Do 5 lat gwarancji

Specjalna nasadka pełniąca funkcję głowicy do golenia i przycinania

Teraz możesz bez obaw przycinać i golić włosy w dowolnym miejscu poniżej szyi za pomocą jednego narzędzia. Użyj trymera i golarki Philips Bodygroom 7000 do całego ciała, aby przycinać włosy jedną nasadką i uzyskać równomierny efekt na plecach, ramionach, klatce piersiowej, brzuchu, pod pachami, na ramionach, w pachwinach i na nogach.

Wygodne golenie całego ciała tuż przy skórze dzięki technologii czterokierunkowego dopasowywania do kształtu ciała

Wygodne golenie całego ciała tuż przy skórze dzięki technologii czterokierunkowego dopasowywania do kształtu ciała

Dzięki czterokierunkowej, obrotowej głowicy ta regulowana golarka do ciała dopasowuje się do każdego kształtu ciała, zapewniając jeszcze dokładniejsze golenie.

Przycinaj włosy na dowolną długość dzięki wbudowanemu trymerowi z regulacją

Przycinaj włosy na dowolną długość dzięki wbudowanemu trymerowi z regulacją

Wbudowany trymer z regulowaną nasadką grzebieniową zapewnia skuteczniejsze przycinanie nawet najgęstszych włosów. Naturalny wygląd i dokładniejsze golenie gwarantuje regulowana nasadka grzebieniowa z 5 ustawieniami długości w zakresie 3–11 mm.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-3620246

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

35

Opinie

81%

poleca ten produkt

3

02/09/2024

Polska

Polska

Rewelacyjna maszynka do ciała dla mężczyzny

Super maszynka. Sam nie wiem dlaczego wcześniej jej nie miałem i nie używałem. Bardzo poręczna, niewielkich rozmiarów, cicha. Można nią użyć w każdym zakamarku ciała. Można ją używać pod prysznicem. Szybko się ładuje, a energii starcza na ogolenie całego ciała (bez stref imtymnych - te gole zykłą maszynką z nożykami - w moim przypadku to ok 40 - 60 minut)

Zalety

Same zalety

Wady

Brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

21/10/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Maszynka nie wyrywa włosòw i ich nie szarpie. Nie należy spodziewać się, że maszynka za pierwszym razem zgoli wszystko, trzeba kilka razy poprawić i efekt jest rewelacyjny. Maszynka goli do 0, świetnie się dopasowuje do miejsc do których jest przeznaczona, nie zacina, nie pozostawia podrażnień , a także po goleniu nie wyskakują pryszcze. Maszynka nie jest przeznaczona do brody i nie należy jej oceniać pod kątem skuteczności jej golenia, jak to robią niektórzy wystawiający jej opinię. Tymi opiniami nie należy się sugerować. Nie testowałem jeszcze golarki do włosów, więc w tej kwestii się nie wypowiem. Polecam.

Zalety

Dokładna

Wady

Jest trochę głośna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

01/01/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacja

Spełnia to czego oczekiwałem. Goli dokładnie szybko i co najważnie nie jest potrzebna pomoc drugiej osoby

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Gwarancja obejmuje okres do 5 lat, w tym 2-letnią standardową gwarancję globalną, z dodatkowymi 3 latami dostępnymi po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 90 dni od zakupu.