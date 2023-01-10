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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Pasuje do golarek BodyGroom serii S3000
Pasuje do golarek BodyGroom serii S5000
Pasuje do golarek BodyGroom serii S7000
Pasuje do urządzeń Click&Style (S500/700)
100-procentowa wodoodporność gwarantuje wygodę użytkowania i czyszczenia.
Głowica goląca jest wyposażona w hipoalergiczną siateczkę i opatentowane zaokrąglone końcówki, które chronią skórę podczas golenia.Dwustronne trymery przycinają dłuższe włosy, które następnie są golone przez siateczkę, co zapewnia lepszy efekt.
4.2
z 5
63
Opinie
82%
poleca ten produkt
rozbickimariusz
10/01/2023
Polska
Polecam
Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.
Zalety
poręczna, cena, goli dokładnie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
MateuszKacpi
31/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Ogromny plus za możliwość używania pod prysznicem, z tego względu jest niezwykle praktyczna. Skutecznie działa i precyzyjnie. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić.
Zalety
jakość. trwałość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Maksymilianoooo
07/12/2022
Polska
Świetne
Golarkę kupiła mi narzeczona i muszę przyznać, że trafiła w 10. Golarka jest dokładna i dobrze radzi sobie z włosami wszędzie. Jestem w stanie zgolić włosy przy samej skórze. Na ogromny plus możliwość użytkowania pod prysznicem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem