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  • Zamienna siateczka do przycinania i golenia
  • Zamienna siateczka do przycinania i golenia
  • Zamienna siateczka do przycinania i golenia
  • Zamienna siateczka do przycinania i golenia

Bodygroom replacement foilZamienna siateczka

TT2000/43

4.2
| (63) Opinie | 82% poleca ten produkt
Zamienna siateczka do przycinania i golenia
Zamienna siateczka do golenia TT2000/51 do serii golarek Bodygroom 3000, 5000 i 7000 firmy Philips
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Bodygroom Series 7000

Bodygroom Series 7000
Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

BG7025/15

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj siateczkę co 12 miesięcy

Zamienna siateczka do przycinania i golenia

  • Pasuje do golarek BodyGroom serii S3000

  • Pasuje do golarek BodyGroom serii S5000

  • Pasuje do golarek BodyGroom serii S7000

  • Pasuje do urządzeń Click&Style (S500/700)

100-procentowa wodoodporność umożliwia używanie pod prysznicem i łatwe czyszczenie

100-procentowa wodoodporność umożliwia używanie pod prysznicem i łatwe czyszczenie

100-procentowa wodoodporność gwarantuje wygodę użytkowania i czyszczenia.

Bezpieczna i łagodna dla skóry zapewnia najwygodniejszy sposób golenia ciała dla mężczyzn

Bezpieczna i łagodna dla skóry zapewnia najwygodniejszy sposób golenia ciała dla mężczyzn

Głowica goląca jest wyposażona w hipoalergiczną siateczkę i opatentowane zaokrąglone końcówki, które chronią skórę podczas golenia.Dwustronne trymery przycinają dłuższe włosy, które następnie są golone przez siateczkę, co zapewnia lepszy efekt.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

63

Opinie

82%

poleca ten produkt

10/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.

Zalety

poręczna, cena, goli dokładnie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

31/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Ogromny plus za możliwość używania pod prysznicem, z tego względu jest niezwykle praktyczna. Skutecznie działa i precyzyjnie. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić.

Zalety

jakość. trwałość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

07/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Golarkę kupiła mi narzeczona i muszę przyznać, że trafiła w 10. Golarka jest dokładna i dobrze radzi sobie z włosami wszędzie. Jestem w stanie zgolić włosy przy samej skórze. Na ogromny plus możliwość użytkowania pod prysznicem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

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