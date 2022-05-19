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Wszystkie serie

  • Idealne loki w jednym ruchu
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  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
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  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu
  • Idealne loki w jednym ruchu

StyleCareLokówka

BHB864/00

4.9
| (28) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealne loki w jednym ruchu
Z naszą nową lokówką w łatwy sposób stworzysz idealne, klasyczne loki. Wałek z ceramiczno-turmalinową powłoką chroni włosy, nie dopuszcza do ich skręcania oraz zapewnia doskonały blask. Ponadto dzięki temperaturze 200°C możesz zakręcić piękne loki jednym ruchem.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Idealne loki w jednym ruchu

  • Średni wałek 25 mm

  • Turmalinowa powłoka ceramiczna

  • Cyfrowa regulacja temperatury

Turmalinowa powłoka ceramiczna zapewnia gładkość i blask

Turmalinowa powłoka ceramiczna zapewnia gładkość i blask

Gładki wałek ceramiczny zapobiega mechanicznym uszkodzeniom włosów podczas stylizacji. Jest pokryty turmalinową powłoką, aby nadać włosom wyjątkową gładkość i blask.

8 cyfrowych ustawień temperatury zapewnia pełną kontrolę

Cyfrowy wyświetlacz z 8 ustawieniami temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając dostosować temperaturę do typu włosów, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Ustawienia temp. do 200°C dla doskonałych rezultatów

Ustawienia temp. do 200°C dla doskonałych rezultatów

Wysoka temperatura pozwala zmienić kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd loków.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

28

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

19/05/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Хубав продукт

Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.

Zalety

Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.

Wady

Няма.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Zalety

Цена, качество и крутой результат

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Zalety

качество

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie