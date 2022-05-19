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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Średni wałek 25 mm
Turmalinowa powłoka ceramiczna
Cyfrowa regulacja temperatury
Gładki wałek ceramiczny zapobiega mechanicznym uszkodzeniom włosów podczas stylizacji. Jest pokryty turmalinową powłoką, aby nadać włosom wyjątkową gładkość i blask.
Cyfrowy wyświetlacz z 8 ustawieniami temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając dostosować temperaturę do typu włosów, aby chronić je przed uszkodzeniem.
Wysoka temperatura pozwala zmienić kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd loków.
4.9
z 5
28
Opinie
100%
poleca ten produkt
К_618
19/05/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Хубав продукт
Работи отлично. Настройката на температурата и дисплеят са много удобна опция.
Zalety
Марка, качество, дисплей, регулиране на температурата за къдрене.
Wady
Няма.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Маша за къдрене
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Zalety
Цена, качество и крутой результат
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Zalety
качество
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB864/00 Плойка