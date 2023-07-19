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BHB864/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy lokówki Philips można używać na krótkich włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Ulegam poparzeniom, używając lokówki firmy Philips
Lokówka Philips nie zapewnia odpowiednio mocnego skrętu włosów
Moje włosy blokują się w automatycznej lokówce Philips
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