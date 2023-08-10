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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
1600 W
Ustawienie ThermoProtect
Składany uchwyt
Uniwersalne napięcie
Ta suszarka do włosów o mocy 1600 W generuje przepływ powietrza o optymalnym natężeniu, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
Małe wymiary ze składanym uchwytem ułatwiają pakowanie, przechowywanie i transportowanie suszarki do włosów.
4.9
z 5
186
Opinie
98%
poleca ten produkt
10/08/2023
Polska
suszarka do suszenia i modelowania włosów
super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Klient1234
01/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super suszarka
Naprawdę super suszarka. Jest poręczna a przy tym ma dużą moc. Nie pali włosów. Jest porządnie wykonana. W relacji cena do jakości to rewelacja. Polecam !!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Dor1962
03/10/2021
Polska
Bardzo dobrz suszarka do włosów
dobrze suszy włosy nie przegrzewa,praktyczna w użyciu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów