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  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
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  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
  • Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży

EssentialSuszarka do włosów

BHD006/00

4.9
| (186) Opinie | 98% poleca ten produkt
Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
Suszarka do włosów Philips Essential zapewnia skuteczne suszenie o mocy 1600 W, a ustawienie temperatury ThermoProtect dba o pielęgnację włosów. Kompaktowa konstrukcja ze składanym uchwytem sprawia, że urządzenie sprawdzi się w każdym miejscu.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży

  • 1600 W

  • Ustawienie ThermoProtect

  • Składany uchwyt

  • Uniwersalne napięcie

Moc suszenia 1600W

Moc suszenia 1600W

Ta suszarka do włosów o mocy 1600 W generuje przepływ powietrza o optymalnym natężeniu, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.

Składany uchwyt ułatwia przechowywanie

Składany uchwyt ułatwia przechowywanie

Małe wymiary ze składanym uchwytem ułatwiają pakowanie, przechowywanie i transportowanie suszarki do włosów.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

186

Opinie

98%

poleca ten produkt

1

10/08/2023

Polska

Polska

suszarka do suszenia i modelowania włosów

super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

01/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super suszarka

Naprawdę super suszarka. Jest poręczna a przy tym ma dużą moc. Nie pali włosów. Jest porządnie wykonana. W relacji cena do jakości to rewelacja. Polecam !!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

03/10/2021

Polska

Polska

Bardzo dobrz suszarka do włosów

dobrze suszy włosy nie przegrzewa,praktyczna w użyciu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie