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  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
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  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
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  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
  • Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii

Produkcja zakończona

DryCare EssentialWydajna energetycznie suszarka

BHD029/00

4.8
| (79) Opinie | 97% poleca ten produkt
Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii
Suszarka Philips DryCare Essential jest wyposażona w wentylator o innowacyjnym kształcie, dzięki któremu wydajność suszenia jest porównywalna z suszarką o mocy 2100 W przy zużyciu energii odpowiadającym mocy 1600 W*.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Szybkie suszenie przy mniejszym zużyciu energii

  • DryCare Essential

  • Jonowa

Wydajność suszenia 2100 W przy zużyciu energii odpowiadającym 1600 W

Wydajność suszenia 2100 W przy zużyciu energii odpowiadającym 1600 W

Nowy kształt wentylatora umożliwia uzyskanie wydajności suszenia porównywalnej z suszarką o mocy 2100 W (wskaźnik suszenia na poziomie ok. 5 g/min) przy zużyciu energii odpowiadającym mocy 1600 W. Oznacza to oszczędność energii wynoszącą 23%*.

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. Rezultat to gładkie i proste włosy o pięknym blasku.

Mniej przegrzewania dzięki funkcji równomiernego rozprowadzania ciepła (EHD)

Mniej przegrzewania dzięki funkcji równomiernego rozprowadzania ciepła (EHD)

Funkcja EHD oznacza, że suszarka jest wyposażona w wylot powietrza o wyjątkowym kształcie, który zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła podczas suszenia — nawet w wysokich temperaturach — i zapobiega tworzeniu szkodliwych gorących punktów. Zapewnia to najlepszą ochronę włosów przed przegrzewaniem i pomaga zachować ich zdrowie i blask.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

79

Opinie

97%

poleca ten produkt

3

16/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!

Zalety

Oszczędność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

09/07/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

VÝBORNÝ

Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. w porównaniu z suszarką Philips o mocy 2100 W (HP8230, IEC61855)