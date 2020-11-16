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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
DryCare Essential
Jonowa
Nowy kształt wentylatora umożliwia uzyskanie wydajności suszenia porównywalnej z suszarką o mocy 2100 W (wskaźnik suszenia na poziomie ok. 5 g/min) przy zużyciu energii odpowiadającym mocy 1600 W. Oznacza to oszczędność energii wynoszącą 23%*.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. Rezultat to gładkie i proste włosy o pięknym blasku.
Funkcja EHD oznacza, że suszarka jest wyposażona w wylot powietrza o wyjątkowym kształcie, który zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła podczas suszenia — nawet w wysokich temperaturach — i zapobiega tworzeniu szkodliwych gorących punktów. Zapewnia to najlepszą ochronę włosów przed przegrzewaniem i pomaga zachować ich zdrowie i blask.
4.8
z 5
79
Opinie
97%
poleca ten produkt
MrLukasPL
16/11/2020
Polska
Rewelacja!
Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!
Zalety
Oszczędność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Gosia7107
09/07/2019
Polska
bardzo dobry produkt
duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Romanelo2
09/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
VÝBORNÝ
Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
w porównaniu z suszarką Philips o mocy 2100 W (HP8230, IEC61855)