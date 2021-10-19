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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Czujnik ThermoBalance
Jonowa
2200 W
ThermoBalance to opracowana przez firmę Philips technologia, która zapewnia inteligentną i skuteczną ochronę włosów. Czujnik przez cały czas mierzy temperaturę powietrza i na bieżąco ją dostosowuje w celu uzyskania szybkiego i zdrowego suszenia. Aktywacja czujnika ThermoBalance Sensor powoduje włączenie diody LED. Odczuwalne mogą być przyjemne, płynne zmiany temperatury zapobiegające powstawaniu szkodliwych dla włosów gorących punktów. Twoje włosy będą stale aktywnie chronione przed przegrzaniem.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku zimnego nadmuchu, który zapewnia nadmuch zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.
4.9
z 5
64
Opinie
98%
poleca ten produkt
Zebra27100
19/10/2021
Polska
Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy
Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt
Zalety
zimne powietrze
Wady
ciut ciężka :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
patryk987
09/05/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka
Kordula
04/03/2021
Polska
Suche nie przesuszone
Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka
Ustawienie ThermoBalance w porównaniu z najwyższym ustawieniem temperatury. Test przeprowadzony na włosach europejskich.