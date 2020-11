Dyfuzor masujący zwiększa objętość i wzmacnia loki

Asymetryczny dyfuzor masujący ma wyjątkową konstrukcję, która dopasowuje się do kształtu głowy, przez co korzystanie z niego jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Dyfuzor rozprasza strumień powietrza na włosach, dzięki czemu suszenie jest zdrowsze, zwiększa się objętość włosów i zmniejsza ich puszenie się. Gumowe wypustki mogą służyć do masażu, stymulując skórę głowy i poprawiając witalność włosów. W celu uzyskania najlepszych rezultatów dyfuzor należy trzymać blisko skóry głowy, przy cebulkach włosów — wypustki masujące dyfuzora nadadzą włosom większą sprężystość, a także ułożą loki.