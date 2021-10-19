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  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
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  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
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  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
  • Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.

DryCare AdvancedSuszarka

BHD184/00

4.9
| (64) Opinie | 98% poleca ten produkt
Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.
Płynna zmiana gorącego i zimnego nadmuchu jest przyjemna dla włosów i skóry głowy. Połączenie mocy 2200 W i ustawienia TurboBoost sprawia, że suszenie i układanie włosów jest wyjątkowo szybkie — tak, jak tego oczekujesz.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Aktywna ochrona przed wysoką temperaturą, o 22% więcej blasku*.

  • Czujnik ThermoBalance

  • Jonowa

  • 2200 W

ThermoBalance zapewnia aktywną ochronę przed wysoką temperaturą

ThermoBalance zapewnia aktywną ochronę przed wysoką temperaturą

ThermoBalance to opracowana przez firmę Philips technologia, która zapewnia inteligentną i skuteczną ochronę włosów. Czujnik przez cały czas mierzy temperaturę powietrza i na bieżąco ją dostosowuje w celu uzyskania szybkiego i zdrowego suszenia. Aktywacja czujnika ThermoBalance Sensor powoduje włączenie diody LED. Odczuwalne mogą być przyjemne, płynne zmiany temperatury zapobiegające powstawaniu szkodliwych dla włosów gorących punktów. Twoje włosy będą stale aktywnie chronione przed przegrzaniem.

Moc 2200 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Moc 2200 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku zimnego nadmuchu, który zapewnia nadmuch zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

64

Opinie

98%

poleca ten produkt

3
1

19/10/2021

Polska

Polska

Polecam , używam suszarkę 6 miesięcy

Suszarka spełnia moje oczekiwania czyli ma zimne powietrze i ochronę włosów , co jest dla mnie istotne ponieważ miałam przesuszone włosy , a suszę je prawie codziennie . Trochę ciężka, ale kwestia przyzwyczajenia, ogólnie polecam , bardzo dobry produkt

Zalety

zimne powietrze

Wady

ciut ciężka :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

09/05/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Polecam. Bardzo fajna i wygodna suszarka. Na duży plus jonizacja

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD186/00 Suszarka

04/03/2021

Polska

Polska

Suche nie przesuszone

Suszarka inna niż pozostałe, po jej użyciu włosy wyglądają zdrowo i lśniąco, nie są przesuszone

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced BHD184/00 Suszarka

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Przypisy

  1. Ustawienie ThermoBalance w porównaniu z najwyższym ustawieniem temperatury. Test przeprowadzony na włosach europejskich.