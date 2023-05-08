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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Silnik o dużej mocy
Moc suszenia 2100 W
Duża prędkość powietrza do 130 km/h *
Jonizacja dla lśniących włosów
Suszarka Philips Pro jest wyposażona w wydajny silnik AC opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Dzięki niemu powietrze porusza się z prędkością nawet 130 km/h, co zapewnia szybkie i satysfakcjonujące rezultaty.
Ta suszarka Pro o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
4.8
z 5
100
Opinie
99%
poleca ten produkt
Lazurowa
08/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dla Mamy rewelacja
Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.
Zalety
same
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Mari30
04/12/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Coś do włosów
Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam
Zalety
Cicha praca, dużo ustawień suszenia.
Wady
Brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Cine0s
17/10/2020
Polska
Top produkt cena/jakość
Suszarka spisuje się znakomicie. Odpowiednia moc 2100W powoduje szybkie suszenie włosów. Jonizacja, dodatek opcjonalny, nie wiem czy działa. Suszarka jest solidnie wykonana, nie jest duża i najważniejsze, że posiada dobrze zamocowany koncentrator strumienia powietrza. Myślę że dla kobiet może być za ciężka. Szczerze polecam.
Zalety
moc i szybkość suszenia, jakość wykonania, duża liczba trybów
Wady
waga
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD272/00 Suszarka Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD272/00 Suszarka Pro
Test przeprowadzono w laboratorium firmy Philips w Holandii w 2018 r. bez koncentratora przy ustawieniach Prędkość 2 i Temperatura 2.