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Wszystkie serie

  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
  • Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty

Produkcja zakończona

DryCareSuszarka Pro

BHD272/00

4.8
| (100) Opinie | 99% poleca ten produkt
Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty
Suszarka Philips Pro jest wyposażona w profesjonalny silnik AC, który umożliwia uzyskanie prędkości powietrza do 130 km/h*, co zapewnia szybkie i profesjonalne efekty. Ma również ustawienie ThermoProtect zapewniające optymalną temperaturę, chroniąc przed przegrzaniem.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Szybkość i moc suszenia zapewniające profesjonalne efekty

  • Silnik o dużej mocy

  • Moc suszenia 2100 W

  • Duża prędkość powietrza do 130 km/h *

  • Jonizacja dla lśniących włosów

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Szybkie suszenie, wydajny silnik AC

Suszarka Philips Pro jest wyposażona w wydajny silnik AC opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Dzięki niemu powietrze porusza się z prędkością nawet 130 km/h, co zapewnia szybkie i satysfakcjonujące rezultaty.

Moc 2100 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Moc 2100 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Ta suszarka Pro o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

100

Opinie

99%

poleca ten produkt

08/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dla Mamy rewelacja

Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.

Zalety

same

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

04/12/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Coś do włosów

Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam

Zalety

Cicha praca, dużo ustawień suszenia.

Wady

Brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

17/10/2020

Polska

Polska

Top produkt cena/jakość

Suszarka spisuje się znakomicie. Odpowiednia moc 2100W powoduje szybkie suszenie włosów. Jonizacja, dodatek opcjonalny, nie wiem czy działa. Suszarka jest solidnie wykonana, nie jest duża i najważniejsze, że posiada dobrze zamocowany koncentrator strumienia powietrza. Myślę że dla kobiet może być za ciężka. Szczerze polecam.

Zalety

moc i szybkość suszenia, jakość wykonania, duża liczba trybów

Wady

waga

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD272/00 Suszarka Pro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare BHD272/00 Suszarka Pro

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Przypisy

  1. Test przeprowadzono w laboratorium firmy Philips w Holandii w 2018 r. bez koncentratora przy ustawieniach Prędkość 2 i Temperatura 2.