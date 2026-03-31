Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Technologia ThermoProtect
Pielęgnacja jonowa
Powłoka ceramiczna z olejkiem arganowym
Temperatura włosia utrzymuje się na optymalnym poziomie, aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą i zmniejszyć tarcie. Naturalnie proste włosy o jedwabiście gładkim wyglądzie.
Pielęgnacja jonowa uwalnia miliony jonów i eliminuje elektryzowanie się włosów, sprawiając, że stają się one piękne i błyszczące
Ząbki z powłoką ceramiczną z olejkiem arganowym gładko przesuwają się po włosach, zapewniając naturalnie proste i lśniące włosy.
4.8
z 5
273
Opinie
99%
poleca ten produkt
Beabo
31/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jest super 😄
Jest rewelacyjna, mam dużo, kręconych, puszących się włosów i ona naprawdę daje radę
Zalety
Spełnia swoją rolę
Wady
Nie zauważyłam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca
Tomas Rakiej
07/05/2025
Polska
Część promocji
Pracownik Philips
Zweryfikowany kupujący
Philips szczotka
[Employee of philipsglobal] Super szczotka taka jaka marzyłem na pewno pomojemu
Zalety
Super szczotka najlepsza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHH880/00 Podgrzewana szczotka prostująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHH880/00 Podgrzewana szczotka prostująca
Karolina1103
15/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jedyny mankament jaki widzę to waga Przy długich włosach odczuwa się ciężar samej szczotki Poza tym bardzo dobry produkt zgodny z opisem Szybko się nagrzewa, dobrze nagrzewa włosy ale ich nie uszkadza Polecam
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca
Na podstawie testu przeprowadzonego w warunkach domowych u 96 kobiet o różnych typach włosów w Polsce. Stosowano w temperaturze 170°C i 200°C