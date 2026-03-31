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  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*
  • Naturalnie proste włosy w 5 minut*

Seria 5000Podgrzewana szczotka prostująca

BHH885/00

4.8
| (273) Opinie | 99% poleca ten produkt
Naturalnie proste włosy w 5 minut*
Odkryj naturalnie proste, pięknie lśniące włosy w zaledwie pięć minut. Nasza technologia ThermoProtect z systemem pielęgnacji jonowej współpracuje z włosiem szczotki, zapewniając zdrowe, proste włosy.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Jonizacja dla gładkich i lśniących włosów

Naturalnie proste włosy w 5 minut*

  • Technologia ThermoProtect

  • Pielęgnacja jonowa

  • Powłoka ceramiczna z olejkiem arganowym

Technologia ThermoProtect minimalizuje uszkodzenia włosów spowodowane wysoką temperaturą

Technologia ThermoProtect minimalizuje uszkodzenia włosów spowodowane wysoką temperaturą

Temperatura włosia utrzymuje się na optymalnym poziomie, aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą i zmniejszyć tarcie. Naturalnie proste włosy o jedwabiście gładkim wyglądzie.

Jonizacja dla gładkich i lśniących włosów

Jonizacja dla gładkich i lśniących włosów

Pielęgnacja jonowa uwalnia miliony jonów i eliminuje elektryzowanie się włosów, sprawiając, że stają się one piękne i błyszczące

Powłoka ceramiczna z olejkiem arganowym

Powłoka ceramiczna z olejkiem arganowym

Ząbki z powłoką ceramiczną z olejkiem arganowym gładko przesuwają się po włosach, zapewniając naturalnie proste i lśniące włosy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

273

Opinie

99%

poleca ten produkt

31/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest super 😄

Jest rewelacyjna, mam dużo, kręconych, puszących się włosów i ona naprawdę daje radę

Zalety

Spełnia swoją rolę

Wady

Nie zauważyłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

07/05/2025

Polska

Polska

Pracownik Philips

Zweryfikowany kupujący

Philips szczotka

[Employee of philipsglobal] Super szczotka taka jaka marzyłem na pewno pomojemu

Zalety

Super szczotka najlepsza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHH880/00 Podgrzewana szczotka prostująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHH880/00 Podgrzewana szczotka prostująca

15/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jedyny mankament jaki widzę to waga Przy długich włosach odczuwa się ciężar samej szczotki Poza tym bardzo dobry produkt zgodny z opisem Szybko się nagrzewa, dobrze nagrzewa włosy ale ich nie uszkadza Polecam

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHH885/00 Podgrzewana szczotka prostująca

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na podstawie testu przeprowadzonego w warunkach domowych u 96 kobiet o różnych typach włosów w Polsce. Stosowano w temperaturze 170°C i 200°C