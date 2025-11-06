ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Seria 5000 Podgrzewana szczotka prostująca

Obsługa klienta

Seria 5000Podgrzewana szczotka prostująca

BHH885/00

Seria 5000 Podgrzewana szczotka prostująca

Idź do sklepu

Zarejestruj produkt

Uzyskaj rozszerzoną gwarancję

Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.5 MB
  • 6 November 2025

Gwarancja i serwis

Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu

Rozwiązywanie problemów i naprawa

Napraw lub wymień uszkodzony produkt

Gwarancja

Zapoznaj się z zasadami gwarancji

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!