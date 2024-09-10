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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
1600 W
Nasadka ThermoProtect
Płytki z keratyną
Suszarka do włosów o mocy 1600 W i silnym nadmuchu powietrza zapewnia szybkie i dokładne suszenie.
Wyjątkowa nasadka ThermoProtect skutecznie miesza ciepłe i chłodne powietrze, zapewniając codzienną pielęgnację. Szybko suszy włosy jednocześnie obniżając temperaturę o 15°C.
Małe wymiary ze składanym uchwytem ułatwiają pakowanie, przechowywanie i transportowanie suszarki do włosów.
4.8
z 5
433
Opinie
96%
poleca ten produkt
Polwin
10/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Suszarka
Super polecam suszarka i również do chłodzenia Rewelacja
Zalety
Super suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD350/10 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD350/10 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Zebra13111997
07/06/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt jest naprawdę spoko
Jak za tą cenę naprawdę fajny sprzęt, wszystko działa tak jak należy. Narzeczona zadowolona.
Zalety
Działa tak jak należy
Wady
Mała prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHP398/00 Zestaw do stylizacji włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHP398/00 Zestaw do stylizacji włosów
Slawek65
12/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ok
Cicha i dobra oraz niedroga ,nawet moja 4 letnia córka pozwala suszyć włosy tą suszarka
Zalety
Ok
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD360/20 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD360/20 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect