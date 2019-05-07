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Produkcja zakończona
Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach
Bezprzewodowy głośnik Philips izzy z funkcją multiroom zapewnia odtwarzanie muzyki za pośrednictwem złącza Bluetooth. Za dotknięciem przycisku rozpoczyna się odtwarzanie muzyki w każdym pomieszczeniu jednocześnie z wykorzystaniem nawet 5 głośników izzy. Łatwa konfiguracja, bez korzystania z routera, hasła i aplikacji.
Bluetooth®
Czarny
Wyposażone w 2 profesjonalne 2,5-calowe przetworniki głośniki multiroom Izzy zapewniają potężne, głębokie brzmienie, a porty basowe wzmacniają niskie dźwięki, dostarczając niesamowitych wrażeń.
W każdej grupie izzylink™ dowolny głośnik może pełnić rolę głośnika głównego i przesyłać strumieniowo muzykę do pozostałych głośników. Jeśli chcesz zmienić głośnik główny, aby przesyłać muzykę, naciśnij przycisk Bluetooth na głośników w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz i natychmiast rozpocznij przesyłanie muzyki ze swojego urządzenia. Pozostałe głośniki w tej samej grupie izzylink™ rozpoczną jednoczesne odtwarzanie przesyłanego utworu. Dzielenie się muzyką z innymi nigdy nie było tak proste.
Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji, a następnie powtórzyć tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B boxă wireless multiroom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom