Zgrupuj do 5 głośników izzy dzięki izzylink™, aby móc słuchać muzyki w wielu pomieszczeniach

izzylink™ to bezprzewodowa technologia korzystająca ze standardu IEEE 802.11n w celu umożliwienia łączenia wielu głośników za pomocą sieci bezprzewodowej. Sieć bezprzewodowa pozwala na połączenie do pięciu głośników bez użycia routera, hasła Wi-Fi czy urządzenia mobilnego z odpowiednią aplikacją służącą do konfiguracji. Możesz w łatwy sposób dodawać głośniki izzy do sieci, aby móc cieszyć się muzyką odtwarzaną jednocześnie w kilku pomieszczeniach. Za pomocą jednego dotknięcia można przełączać każdy z głośników między trybem pracy indywidualnej lub trybem grupowym pozwalającym na odtwarzanie muzyki w kilku pomieszczeniach na raz.