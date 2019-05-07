ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

izzybezprzewodowy głośnik multiroom

BM5B/10

4.3

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

Bezprzewodowy głośnik Philips izzy z funkcją multiroom zapewnia odtwarzanie muzyki za pośrednictwem złącza Bluetooth. Za dotknięciem przycisku rozpoczyna się odtwarzanie muzyki w każdym pomieszczeniu jednocześnie z wykorzystaniem nawet 5 głośników izzy. Łatwa konfiguracja, bez korzystania z routera, hasła i aplikacji.

Poznaj wszystkie korzyści

Dotknij, aby odtwarzać muzykę we wszystkich pomieszczeniach

  • Bluetooth®

  • Czarny

2 przetworniki 2,5 cala z portami basowymi zapewniającym głębokie brzmienie

2 przetworniki 2,5 cala z portami basowymi zapewniającym głębokie brzmienie

Wyposażone w 2 profesjonalne 2,5-calowe przetworniki głośniki multiroom Izzy zapewniają potężne, głębokie brzmienie, a porty basowe wzmacniają niskie dźwięki, dostarczając niesamowitych wrażeń.

Zmieniaj głośnika główny w grupie za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.

Zmieniaj głośnika główny w grupie za pomocą zaledwie jednego dotknięcia.

W każdej grupie izzylink™ dowolny głośnik może pełnić rolę głośnika głównego i przesyłać strumieniowo muzykę do pozostałych głośników. Jeśli chcesz zmienić głośnik główny, aby przesyłać muzykę, naciśnij przycisk Bluetooth na głośników w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz i natychmiast rozpocznij przesyłanie muzyki ze swojego urządzenia. Pozostałe głośniki w tej samej grupie izzylink™ rozpoczną jednoczesne odtwarzanie przesyłanego utworu. Dzielenie się muzyką z innymi nigdy nie było tak proste.

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Dotknij raz, aby skonfigurować izzylink™ bez korzystania z routera, hasła i aplikacji

Konfiguracja bez użycia routera, hasła i aplikacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „GROUP” na dwóch głośnikach, aby dokonać pierwszej konfiguracji, a następnie powtórzyć tę czynność dla 3., 4. i 5. głośnika. Każde naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „GROUP” powoduje dodanie jednego głośnika. Odtwarzanie muzyki z użyciem funkcji multiroom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po zakończeniu grupowania ustawienia sieci izzylink™ zostaną zachowane nawet po odłączeniu głośnika od zasilania.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B boxă wireless multiroom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie