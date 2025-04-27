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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Z lampką Opti-light
do nóg
+ 4 akcesoriów
Dokładny system depilacji pozostawia skórę gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni
Dzięki wyjątkowej wbudowanej lampce mniej włosów jest pomijanych, a depilacja jest skuteczniejsza.
2 ustawienia prędkości pozwalają wychwytywać zarówno cieńsze, jak i grubsze włosy, co zapewnia bardziej spersonalizowane usuwanie włosów.
4.7
z 5
324
Opinie
97%
poleca ten produkt
em. ja
27/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Tylko ten!
To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
AsiaBa
01/07/2024
Polska
;)
Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
ana1777
10/11/2022
Polska
uwielbiam!
Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo