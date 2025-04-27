ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Depilacja stała się prosta
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta

Satinelle EssentialKompaktowy depilator zasilany sieciowo

BRE275/00

4.7
| (324) Opinie | 97% poleca ten produkt
Depilacja stała się prosta
Depilator Philips Satinelle zapewnia gładkość skóry na nogach na wiele tygodni. Delikatnie usuwa włoski, o długości nawet 0,5 mm, wraz z cebulkami. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że depilacja jest bardzo prosta. Ponadto zmywalna głowica pozwala zachować optymalną higienę.
Poznaj wszystkie korzyści

Gładka skóra na wiele tygodni

Depilacja stała się prosta

  • Z lampką Opti-light

  • do nóg

  • + 4 akcesoriów

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Dokładny system depilacji usuwa włoski wraz z cebulkami

Dokładny system depilacji pozostawia skórę gładką i wolną od włosków przez wiele tygodni

Wyjątkowa wbudowana lampka zapewnia lepszą widoczność drobnych włosków

Wyjątkowa wbudowana lampka zapewnia lepszą widoczność drobnych włosków

Dzięki wyjątkowej wbudowanej lampce mniej włosów jest pomijanych, a depilacja jest skuteczniejsza.

2 ustawienia prędkości pozwalają wychwytywać zarówno cieńsze, jak i grubsze włosy

2 ustawienia prędkości pozwalają wychwytywać zarówno cieńsze, jak i grubsze włosy

2 ustawienia prędkości pozwalają wychwytywać zarówno cieńsze, jak i grubsze włosy, co zapewnia bardziej spersonalizowane usuwanie włosów.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

324

Opinie

97%

poleca ten produkt

27/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Tylko ten!

To mój trzeci depilator Philips, więc już to jest najlepszą rekomendacją. Po co szukać innych? Gdyby tylko był trochę cichszy...

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE255/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

01/07/2024

Polska

Polska

;)

Dostałam ten depilator 18 lat temu:) do dziś go używam;) jest świetny;)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

10/11/2022

Polska

Polska

uwielbiam!

Depilator nie kosztował dużo, za to jest bardzo fajny. Na początku mocno bolała mnie skóra, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Włosy odrastają o wiele wolniej niż w przypadku golenia maszynką. Depilator to ogromna wygoda

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Essential BRE245/00 Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie