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Satinelle Essential Kompaktowy depilator zasilany sieciowo
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BRE275/00
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Wszystko (6)
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Jak używać nasadek do depilatora Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?
EpilatorRękawica złuszczająca
Etui
Satinelle EssentialGłowica goląca
Zestaw pęsety
Satinelle EssentialSzczoteczka do czyszczenia
Satinelle EssentialElement łączący głowicy depilującej
Satinelle EssentialGłowica depilująca
Satinelle EssentialZasilacz
Depilator Philips głośno pracuje
Moja skóra jest podrażniona po użyciu depilatora Philips
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