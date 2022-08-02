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Satinelle Essential Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

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Satinelle EssentialKompaktowy depilator zasilany sieciowo

BRE275/00

Satinelle Essential Kompaktowy depilator zasilany sieciowo

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.9 MB
  • 25 October 2023

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 638.1 kB
  • 17 December 2024

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