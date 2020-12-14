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  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
  • Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków

Produkcja zakończona

Satinelle AdvancedDepilator do użytku na sucho i na mokro

BRE605/00

4.4
| (526) Opinie | 86% poleca ten produkt

1 Nagroda

Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków
Nasz najszybszy depilator jest wyposażony w wyjątkowe dyski ceramiczne, które obracają się z większą prędkością oraz chwytają najdrobniejsze i najkrótsze włoski. Bardzo szeroka głowica pozwala depilować większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe chwytanie nawet drobnych włosków

Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków

  • Do nóg i ciała

  • Dyski ceram. chwytające drobne włoski

  • Ergonomiczny uchwyt

  • Bezprzewodowy, zasilanie akumulatorowe

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z materiału ceramicznego o fakturowanej powierzchni, który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o niespotykanej wcześniej szybkości (2200 obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie włosów.

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.

Pierwszy depilator z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w naturalny i precyzyjny sposób przesuwać urządzenie po całym ciele.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612378

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

526

Opinie

86%

poleca ten produkt

14/12/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jest super

Dobrze goli, poręczny, prosty w użyciu. Ja jestem zadowolona

Zalety

Zgrabny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE631/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE631/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

23/08/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Spelnia moje oczekiwania

Poreczny, wygodny w uzyciu, uniwersalny ze wzgledu na ilosc koncowek. Depilacja i golenie pod prysznicem sa lagodniejsze dla skory, niz na sucho. Depilacja bardzo cienkich wlosow na mokro nie udaje sie, a na sucho wymaga troche cierpliwosci.

Zalety

Brak kabla, mozliwosc uzywania pod prysznicem, wiele funkcji

Wady

Cienkie wlosy depiluje z trudem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

06/08/2020

Polska

Polska

Depilacja prawie bezbolesna

Produkt doszedł wczoraj czyli 2 dni od zamówienia za co dziękuję. Już wczoraj został wypróbowany i mogę powiedzieć że naprawdę dużo mniej boli jak przy starszym modelu . Mają załączony masazer jest prawie bezbolesne. Mam wrażenie że ta różowa obudowa przy samym depilatorze przeszkadza w sensie trudniej łapie włoski Ale to chyba kwestia przyzwyczajenia. Znamy się dopiero 1 dzień więc za jakiś czas będzie szło gładko hehehe

Wady

Szkoda że nie można używać w momencie kiedy jest podłączony do prądu, czyli podczas ładowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie