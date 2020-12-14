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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Do nóg, ciała i twarzy
Dyski ceram. chwytające drobne włoski
Zasilanie akumulatorowe
+ 8 akcesoriów
Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z materiału ceramicznego o fakturowanej powierzchni, który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o niespotykanej wcześniej szybkości (2200 obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie włosów.
Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie, zapewniając pełną kontrolę i większy zasięg. Możesz w naturalny i precyzyjny sposób przesuwać urządzenie po całym ciele.
Nagrody
4.4
z 5
526
Opinie
86%
poleca ten produkt
Cokeł97
14/12/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jest super
Dobrze goli, poręczny, prosty w użyciu. Ja jestem zadowolona
Zalety
Zgrabny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE631/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE631/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
tangerine74
23/08/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Spelnia moje oczekiwania
Poreczny, wygodny w uzyciu, uniwersalny ze wzgledu na ilosc koncowek. Depilacja i golenie pod prysznicem sa lagodniejsze dla skory, niz na sucho. Depilacja bardzo cienkich wlosow na mokro nie udaje sie, a na sucho wymaga troche cierpliwosci.
Zalety
Brak kabla, mozliwosc uzywania pod prysznicem, wiele funkcji
Wady
Cienkie wlosy depiluje z trudem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Kasia Z
06/08/2020
Polska
Depilacja prawie bezbolesna
Produkt doszedł wczoraj czyli 2 dni od zamówienia za co dziękuję. Już wczoraj został wypróbowany i mogę powiedzieć że naprawdę dużo mniej boli jak przy starszym modelu . Mają załączony masazer jest prawie bezbolesne. Mam wrażenie że ta różowa obudowa przy samym depilatorze przeszkadza w sensie trudniej łapie włoski Ale to chyba kwestia przyzwyczajenia. Znamy się dopiero 1 dzień więc za jakiś czas będzie szło gładko hehehe
Wady
Szkoda że nie można używać w momencie kiedy jest podłączony do prądu, czyli podczas ładowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Advanced BRE640/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro