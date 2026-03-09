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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Wyposażone w technologię SenseIQ
Obszary wrażliwe, ciało, twarz
Z czujnikiem SmartSkin
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
3 inteligentne nasadki
Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.
Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.
Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.
4.5
z 5
724
Opinie
90%
poleca ten produkt
Katarzyna z Gdyni
09/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Można w domu na spokojnie zrobić sobie sesję. Bez wychodzenia, umawiania, straty czasu. A po wszystkich wykonanych zabiegach zgodnie z planem urządzenie zostaje pod ręką na zabiegi przypominające. Naprawdę warto.
Zalety
Łatwy w obsłudze.
Wady
Trochę szybko się nagrzewa przy większych parametrach.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Ksaja293
19/01/2026
Polska
Polecam!
Jestem dopiero po 3 zabiegach stosowanych na wąsach i już widzę dużą zmianę. Chociaż moje włosy są w tym miejscu z natury raczej mniej gęste i jaśniejsze to dzięki laserowi stały sie one praktycznie niezauważalne. Zdecydowanie polecam.
Zalety
Osobiście przy i po zabiegach nie czułam żadnego bólu ani swędzenia. Szybkie efekty. Łatwe w obsłudze.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Marsza
05/08/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super urządzenie - bardzo polecam
Super urządzenie do domowej depilacji światłem. Nie jest co prawda tak mocne i skuteczne jak w salonach kosmetycznych, ale na domowe warunki daje radę. Przy regularnym stosowaniu naprawdę widać efekty. No i cena jest nieporównywalnie niższa, ponieważ urządzenie kosztuje tyle co jeden zabieg depilacji na całe ciało. Jak dla mnie to wygodniejsza opcja niż wizyty w salonie kosmetycznym. Dodatkowo aplikacja pilnuje terminu kolejnych zabiegów. Sama obsługa urządzenia bardzo łatwa.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami
Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.
* W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.
* * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.
* * * Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.
* * * * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.
* * * * * Na podstawie użytkowania bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.
* * * * * * Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.