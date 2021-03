Zaawansowane nasadki dostosowują programy do każdego obszaru ciała

Twoje ciało jest wyjątkowe i każdy jego obszar zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Nasadki do całego ciała urządzenia Lumea idealnie dopasowują się do jego naturalnych kształtów. Same dobierają program do danego obszaru. Okienka są skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie przylegały do skóry i światło nie wydostawało się na zewnątrz, dzięki czemu można skutecznie depilować delikatne lub wrażliwe miejsca na ciele.