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Lumea 9000 Urządzenie IPL do depilacji światłem

BRI955/00

4.5
| (724) Opinie | 90% poleca ten produkt
Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
Nasz najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL – efekt utrzymujący się przez 6 miesięcy po pełnym cyklu zabiegów**. Philips Lumea IPL 9000 z technologią SenseIQ zapewnia długotrwały efekt depilacji, którą dokonasz samodzielnie w domowym zaciszu. Spersonalizowane porady i harmonogramy aplikacji Lumea IPL pozwalają na długo cieszyć się gładką skórą.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki naszej najszybszej i najskuteczniejszej depilacji IPL

Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*

  • Wyposażone w technologię SenseIQ

  • Obszary wrażliwe, ciało, twarz

  • Z czujnikiem SmartSkin

  • Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

  • 3 inteligentne nasadki

Technologia IPL do użytku domowego opracowana we współpracy z dermatologami

Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.

Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów

Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.

Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb

Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb

Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

724

Opinie

90%

poleca ten produkt

09/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Można w domu na spokojnie zrobić sobie sesję. Bez wychodzenia, umawiania, straty czasu. A po wszystkich wykonanych zabiegach zgodnie z planem urządzenie zostaje pod ręką na zabiegi przypominające. Naprawdę warto.

Zalety

Łatwy w obsłudze.

Wady

Trochę szybko się nagrzewa przy większych parametrach.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

19/01/2026

Polska

Polska

Polecam!

Jestem dopiero po 3 zabiegach stosowanych na wąsach i już widzę dużą zmianę. Chociaż moje włosy są w tym miejscu z natury raczej mniej gęste i jaśniejsze to dzięki laserowi stały sie one praktycznie niezauważalne. Zdecydowanie polecam.

Zalety

Osobiście przy i po zabiegach nie czułam żadnego bólu ani swędzenia. Szybkie efekty. Łatwe w obsłudze.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

05/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super urządzenie - bardzo polecam

Super urządzenie do domowej depilacji światłem. Nie jest co prawda tak mocne i skuteczne jak w salonach kosmetycznych, ale na domowe warunki daje radę. Przy regularnym stosowaniu naprawdę widać efekty. No i cena jest nieporównywalnie niższa, ponieważ urządzenie kosztuje tyle co jeden zabieg depilacji na całe ciało. Jak dla mnie to wygodniejsza opcja niż wizyty w salonie kosmetycznym. Dodatkowo aplikacja pilnuje terminu kolejnych zabiegów. Sama obsługa urządzenia bardzo łatwa.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

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Przypisy

  1. Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

  2. Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.

  3. * W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.

  4. * * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.

  5. * * * Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

  6. * * * * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.

  7. * * * * * Na podstawie użytkowania bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.

  8. * * * * * * Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.