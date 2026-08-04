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Lumea 9000 Urządzenie IPL do depilacji światłem

BRI957/00

4.6
| (2467) Opinie | 92% poleca ten produkt
Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
Nasz najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL – efekt utrzymujący się przez 6 miesięcy po pełnym cyklu zabiegów**. Philips Lumea IPL 9000 z technologią SenseIQ zapewnia długotrwały efekt depilacji, którą dokonasz samodzielnie w domowym zaciszu. Spersonalizowane porady i harmonogramy aplikacji Lumea IPL pozwalają na długo cieszyć się gładką skórą.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki naszej najszybszej i najskuteczniejszej depilacji IPL

Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*

  • Wyposażone w technologię SenseIQ

  • Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz

  • Z czujnikiem SmartSkin

  • Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

  • 4 inteligentne nasadki

Technologia IPL do użytku domowego opracowana we współpracy z dermatologami

Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.

Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów

Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.

Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb

Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb

Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

2467

Opinie

92%

poleca ten produkt

04/08/2026

Polska

Polska

Polecam!

Przeczytałam wiele opinii na temat tego depilatora i były one bardzo podzielone. Mimo to zdecydowałam się na zakup i absolutnie nie żałuję tej decyzji! Urządzenie jest proste i wygodne w obsłudze, a same zabiegi są całkowicie bezbolesne. Już po trzech zabiegach włoski pod pachami praktycznie całkowicie zniknęły. Depilacja nóg jest bardziej czasochłonna, jednak również tutaj efekty są wyraźnie widoczne, włoski odrastają znacznie wolniej, a w niektórych miejscach przestały pojawiać się całkowicie. Najlepsze rezultaty faktycznie widać na ciemnych włoskach, zgodnie z informacją producenta. Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad zakupem i ma problem z szybko odrastającymi, ciemnymi włoskami, to zdecydowanie warto. Ten depilator zapewnia dużą wygodę, oszczędza czas i daje ogromny komfort, szczególnie w okresie letnim. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-26

05/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Urządzenie do depilacji światłem

Polecam! Urządzenie spełnia swoja funkcję, efekty są widoczne :) Łatwy w użytkowaniu i bezpieczny

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-02

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-02

03/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super! Polecam.

To naprawdę świetny produkt, aplikacja przypomina kiedy trzeba zrobić kolejny zabieg. Dzięki temu urzadzeniu pozbyłam się w 99% włosków na rękach. Zabiegi są łatwe, bez bolene, mimo że trzeba na nie poświęcić trochę czasu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2025-09-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2025-09-03

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Przypisy

  1. Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

  2. Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.

  3. * W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.

  4. * * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.

  5. * * * Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

  6. * * * * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.

  7. * * * * * Na podstawie użytkowania bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.

  8. * * * * * * Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.