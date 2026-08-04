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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Wyposażone w technologię SenseIQ
Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz
Z czujnikiem SmartSkin
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
4 inteligentne nasadki
Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.
Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.
Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.
4.6
z 5
2467
Opinie
92%
poleca ten produkt
agnik
04/08/2026
Polska
Polecam!
Przeczytałam wiele opinii na temat tego depilatora i były one bardzo podzielone. Mimo to zdecydowałam się na zakup i absolutnie nie żałuję tej decyzji! Urządzenie jest proste i wygodne w obsłudze, a same zabiegi są całkowicie bezbolesne. Już po trzech zabiegach włoski pod pachami praktycznie całkowicie zniknęły. Depilacja nóg jest bardziej czasochłonna, jednak również tutaj efekty są wyraźnie widoczne, włoski odrastają znacznie wolniej, a w niektórych miejscach przestały pojawiać się całkowicie. Najlepsze rezultaty faktycznie widać na ciemnych włoskach, zgodnie z informacją producenta. Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad zakupem i ma problem z szybko odrastającymi, ciemnymi włoskami, to zdecydowanie warto. Ten depilator zapewnia dużą wygodę, oszczędza czas i daje ogromny komfort, szczególnie w okresie letnim. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-26
Kasiczka
05/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Urządzenie do depilacji światłem
Polecam! Urządzenie spełnia swoja funkcję, efekty są widoczne :) Łatwy w użytkowaniu i bezpieczny
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-02
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-02
Paulitta_tm
03/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super! Polecam.
To naprawdę świetny produkt, aplikacja przypomina kiedy trzeba zrobić kolejny zabieg. Dzięki temu urzadzeniu pozbyłam się w 99% włosków na rękach. Zabiegi są łatwe, bez bolene, mimo że trzeba na nie poświęcić trochę czasu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2025-09-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2025-09-03
Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami
Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.
* W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.
* * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.
* * * Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.
* * * * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.
* * * * * Na podstawie użytkowania bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.
* * * * * * Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.