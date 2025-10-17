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Lumea 9000 Urządzenie IPL do depilacji światłem

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Lumea 9000 Urządzenie IPL do depilacji światłem

BRI957/00

Lumea 9000 Urządzenie IPL do depilacji światłem

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 14.1 MB
  • 24 March 2025

Data Act Document

  • PDF plik, 213.9 kB
  • 24 September 2025

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