Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.