6x lepsze oczyszczanie*. Wystarczy 1 minuta.

Zestaw z edycji specjalnej zawiera miniurządzenie do oczyszczania twarzy z technologią obrotową, którego niewielkie rozmiary i łatwość użytkowania czynią idealnym rozwiązaniem do codziennej pielęgnacji skóry w dowolnym miejscu. 17 tysięcy miękkich włosków delikatnie wymiata nieczystości na zewnątrz. Pory są głęboko oczyszczane, a skóra wygląda promiennie. Urządzenie oczyszcza skórę z dużą dokładnością, a jednocześnie jest dla niej na tyle łagodne, aby można go było używać dwa razy dziennie. Jest zgodne ze wszystkimi szczoteczkami Philips VisaPure opracowanymi z myślą o dopasowaniu do różnych typów skóry i związanych z nimi potrzeb.