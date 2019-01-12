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Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT100B/00

4.3

| (16) Opinie | 87% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Aqua
Aqua
Biały
Biały
Czarna
Czarna
Pomarańczowa
Pomarańczowa

Zawsze miej muzykę przy sobie

Wygodny, niewielki rozmiar, wspaniały dźwięk i duży wybór kolorów. Ponadto BT100 oferuje wbudowaną funkcję bezprzewodowego przesyłania przez Bluetooth, dzięki czemu jest doskonałym urządzeniem dla drzemiącego w każdym z nas światowego znawcy mody.

Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze miej muzykę przy sobie

  • Bluetooth®

  • Wbudowany mikrofon do rozmów

  • Akumulator

  • 2 W

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

16

Opinie

87%

poleca ten produkt

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie