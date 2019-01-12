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Produkcja zakończona
Dostępne warianty
Zawsze miej muzykę przy sobie
Wygodny, niewielki rozmiar, wspaniały dźwięk i duży wybór kolorów. Ponadto BT100 oferuje wbudowaną funkcję bezprzewodowego przesyłania przez Bluetooth, dzięki czemu jest doskonałym urządzeniem dla drzemiącego w każdym z nas światowego znawcy mody.
Bluetooth®
Wbudowany mikrofon do rozmów
Akumulator
2 W
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten działa również jako zestaw głośnomówiący. Gdy ktoś dzwoni, muzyka zostaje wstrzymana, a Ty możesz rozmawiać przez głośnik. Zadzwoń na spotkanie biznesowe. Możesz też zadzwonić do przyjaciela z imprezy. Tak czy inaczej, urządzenie działa świetnie.
4.3
z 5
16
Opinie
87%
poleca ten produkt
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy