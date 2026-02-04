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  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
  • Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację

Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 3000Trymer do brody

BT3222/14

4.6
| (230) Opinie | 91% poleca ten produkt
Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację
Wyposażony w innowacyjny system Lift & Trim trymer unosi i wychwytuje więcej przylegających włosków, co umożliwia efektywne i równe przycinanie. W ten sposób można z łatwością uzyskać 3-dniowy zarost albo krótką lub długą brodę.
Poznaj wszystkie korzyści

Samoostrzące się ostrza z tytanu

Szybkie i dokładne przycinanie ułatwia stylizację

  • Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm

  • Ostrza z powłoką tytanową

  • 60 min działania po 1 godz. ładowania

  • System Lift & Trim

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Równo przycina i wychwytuje przylegające włoski

Idealny do zarostu, trymer do brody Philips jest wyposażony w nowy system Lift & Trim: nasadka unosi zarost do poziomu ostrzy, co zapewnia równomierne przycinanie.

Bardzo ostre ostrza zapewniają wyjątkową dokładność golenia

Bardzo ostre ostrza zapewniają wyjątkową dokładność golenia

Zaprojektowane, aby zostały tak ostre i skuteczne, jak pierwszego dnia, samoostrzące się stalowe ostrza z powłoką tytanową zapewniają bezpieczne przycinanie za każdym razem.

Dłuższy czas pracy baterii

Dłuższy czas pracy baterii

Ten trymer do brody wykorzystuje technologię DuraPower, która zmniejsza tarcie ostrzy, chroni silnik i pozwala na czterokrotne wydłużenie czasu pracy baterii.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

230

Opinie

91%

poleca ten produkt

2

04/02/2026

Polska

Polska

Super produkt

Ten trymer i naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył. Ostrza są ostre, ale przy tym delikatne dla skóry, więc przycinanie jest szybkie i bez bólu, nawet przy twardszym zaroście. Ma sporo ustawień długości, więc można dokładnie dopasować efekt do swoich preferencji, a nie tylko trymować przy skórze. System Lift & Trim podnosi włosy, żeby trymer ciął równiej i precyzyjniej co wydaje się działać prawidłowo. Bateria ok - nie trzeba go często ładować. Urządzenie jest w 100% wodoodporne, więc szybkie przepłukanie pod zlewem i gotowe. Ergonomiczny uchwyt sprawia, że dobrze leży w dłoni i wygodnie się nim operuje. Ogólnie, za tę cenę to naprawdę solidny sprzęt, który ułatwia codzienną pielęgnację i daje dokładny efekt bez zbędnego kombinowania. Jak na cenę to przerósł moje oczekiwania.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Świetny wybór

Trymer Philips Series 3000 był strzałem w 10-tkę i jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia.

Zalety

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3665/15 Pielęgnacja brody dzięki pełnym metalowym ostrzom

26/01/2026

Polska

Polska

Godny polecenia

Trymer Philips Series 3000 jest idealnym wyborem dla kogoś kto myśli o codziennym przycinaniu brody i krótszego zarostu. Ja po kilku dniach użytkowania mogę powiedzieć, że  doskonale spełnia moje oczekiwania. Jakość strzyżenia: Trymer oferuje aż 20 ustawień długości w krokach co 0,5 mm, co pozwala mi precyzyjnie dopasować długość zarostu. Mechanizm regulacji działa płynnie i bez zacięć. Bateria: Bateria wystarcza mi na ok. 60 min pracy bez ładowania, co spokojnie starcza na kilka sesji trymowania. Mycie i konserwacja: Dużym plusem jest to, że trymer jest wodoodporny, a ostrza można opłukać pod bieżącą wodą — bardzo ułatwia to utrzymanie urządzenia w czystości. Plusy: - komfort strzyżenia bez szarpania włosków, - precyzyjne ustawienia długości, - łatwe czyszczenie i przyjemna ergonomia

Zalety

Niska waga, poręczna, duża świetny zakres regulacji przycinania

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3617/15 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do brody seria 3000 BT3617/15 Pielęgnacja brody dzięki zaokrąglonym ostrzom

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie